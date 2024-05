Así es por dentro la hermosa casa de Flor de la V

Flor de la V es bastante celosa de su intimidad y cuidadosa a la hora de exponer su vida privada y la de su familia, su marido Pablo Goycochea y sus hijos Isabella y Paul. Por esa razón, la conductora de Intrusos no pertenece al grupo de figuras del medio que abren las puertas de su casa a modo de tour para las revistas o las cámaras.

Sin embargo, cada tanto Flor de la V permite “espiar” algunos rincones de su hermosa casa en sus publicaciones en Instagram, especialmente los fines de semana, cuando disfruta de levantarse un poco más tarde, o en ocasiones como cumpleaños y demás fiestas familiares.

El elegante comedor de Flor de la V. Instagram Flor de la V.

Lo poco que se vislumbra en el fuera de campo de los posteos de la artista deja ver un gusto por la decoración muy glamorosa y elegante. Un hogar lleno de detalles clásicos pero también con toques modernos, como sus pisos con colores claros o decisiones jugadas, donde nada está librado al azar.

Los detalles del living de la casa de Flor de la V.

Amplios espacios, muebles clásicos con gran estilo, paredes con empapelados y colores claros como el beige, cortados por algún detalle en negro dominan los ambientes de la propiedad donde viven Florencia y su familia.

Elegancia y detalles retro en la casa de Flor de la V. Instagram Flor de la V.

Dominada por la luz cálida, la casa de De la V tiene también espacio para la deco retro, que se ve en lámparas u otros accesorios que conforman el living y comedor, muy espaciosos y con amplios y mullidos sillones en tonos claros, donde la familia se reúne y disfruta del tiempo libre con sus seres queridos.

El dormitorio de Flor de la V. Instagram.

Pero el hogar de Flor también tiene lugar para la recreación al aire libre y el verde en su jardín, lleno de frondosas plantas y donde la protagonista es la piscina. Uno de los espacios de la casa preferidos tanto de los mellizos de De la V y Goycochea como de su perro “Torito”, inseparable compañero de la conductora de América.

Así es el jardín de Flor de la V.

El accidente doméstico de Flor de la V

A mediados de marzo, Flor de la V abrió Intrusos desde una silla, dolorida tras haber sufrido un accidente doméstico por el que debió acudir por ayuda profesional. "Me llevé una puerta por delante, y el dedo chiquito del pie, me lo saqué de lugar. Siempre me había golpeado pero nunca me pasó a este nivel", comenzó relatando Flor de la V ante la atenta mirada de sus compañeros de programa.

La conductora de Intrusos contó indignada lo que le pasó en una clínica tras sufrir un accidente doméstico.

“La gente dice: ‘¿qué pasa que está sentada?’ Sí, señora, ayer tuve un accidente doméstico, en mi casa, a la noche. Por eso estoy sin tacos”, detalló. Lo cierto es que la famosa nunca logró ser atendida. “Fue toda una odisea porque me fui al hospital ayer a la noche con el pie hinchado, estuve una hora esperando, no me atendieron y me fui a mi casa”, disparó la conductora enfurecida con el episodio vivido.

“Es una vergüenza, porque no quiero ni mencionar lo que pago de medicina prepaga, pero es una vergüenza. Es una vergüenza que pasen cosas como esas…imagina la gente que ni puede ni pagarlo y no tiene acceso a la salud”, siguió Flor, indignada.