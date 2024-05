Cómo quedó la ex de L-Gante después de someterse a una operación

Este jueves, Tamara Báez, exnovia de L-Gante y madre de Jamaica -la hija que tiene en común con el cantante-, subió un video a sus redes sociales explicando lo que denominó como uno de los momentos más importantes de su vida. ¿Cuál fue? Someterse a una cirugía estética para aumentarse el busto.

Según contó la propia influencer, esta operación era un sueño que tenía desde hace ya muchos años. Es por eso que, entre lágrimas, decidió publicar un pequeño clip contando su experiencia y mostrando los resultados de dicha intervención quirúrgica.

Apenas despertó de su cirugía, Tamara Báez resubió una postal acostada en la cama de la clínica junto a su novio. “Salió todo bien”, expresó en una selfie acompañada por Thiago Martínez, a quien le dijo “te amo” y le agradeció por estar firme junto a ella.

Por otro lado, también le pidió perdón a su hija Jamaica debido a que dejó de amamantarla para poder cumplir su sueño de operarse. “Mi vida, fanática a su tetita. Te amo, perdón por esto, ya va a estar bien mamá”, dijo en otra imagen en la que posa con la niña.

Minutos después, la ex de L-Gante compartió una selfie en la que se encuentra ella sola con sus nuevas prótesis y señaló: "Los sueños se cumplen". Según contó, hace meses que deseaba colocarse implantes mamarios y, después de mucha espera, eso finalmente se concretó.

En última instancia, Tamara Báez se filmó haciendo reposo en su hogar y le reveló a sus fanáticas cómo se siente. "Gente, no puedo creer que tengo tetas", comenzó explicando mientras la emoción comenzaba a desbordarla en un profundo llanto.

Los posteos de Tamara Báez luego de su cirugía estética.

"O sea me desperté de la anestesia llorando de la alegría y ahora creo que no caigo. No sé, estoy feliz. Muy pero muy feliz y la gente que me conoce sabe que yo esperé mucho este momento", siguió detallando mientras miraba hacia cámara de su teléfono.