Nahir, la película que narra un crimen oscuro y expone al machismo

Este miércoles en la pantalla de Amazon Prime estrenó "Nahir". Esta película narra el crimen de Fernando Pastorizzo, un joven de 20 años asesinado de dos tiros el 29 de diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Por este hecho Nahir Galarza fue condenada a prisión perpetua por homicidio agravado por la circunstancia de haber mantenido una relación de pareja estable.

El 3 de julio de 2018, Nahir Galarza, de 19 años, fue encontrada culpable y se convirtió en la mujer más joven que ha sido condenada a prisión perpetua en Argentina.

Este caso tuvo una relevancia significativa por varios factores, pero sin dudas que el caso que la asesina sea una mujer de 19 años, de tez blanca, rubia y con una belleza hegemónica lograron cautivar la atención de los medios de comunicación y de la sociedad en general.

El poster de la película que recrea la vida de Nahir Galarza.

¿Cómo se llamó el asesino de Candela Rodríguez? ¿Cuál es el nombre del feminicida de Marianela Rago? ¿Quién le quitó la vida, tras intentar violar, a Lucila Yaconis? Es probable que no recuerden el nombre, pero muchísimo menos lo hagan con su rostro y ni hablar de poder ver la recreación del caso en una película.

Esto deja a las claras que el caso de Nahir Galarza seduce y genera UNA PELÍCULA por el hecho que la condenada sea una mujer joven y hegemónica.

La película es protagonizada por Valentina Zenere, en el rol de Nahir Galarza, César Bordón y Mónica Antonópulos, como los padres de la joven. Con actuaciones destacadas el filme va narrando distintos aspectos en la vida de Nahir como su cumpleaños de 15, su relación con sus amigas y claro su vínculo con Fernando, la víctima.

Una foto del cumpleaños de 15 de Nahir Galarza junto a sus padres.

Cuenta varias versiones del caso y ubica a Nahir Galarza como inocente tras contar que "fue un accidente", como víctima al exponer a su padre como el asesino y como culpable, según justamente lo que dictaminó la justicia. Pero, en cualquiera de los tres casos, expone la vida sexual de Nahir y muestra una faceta sexy y extrovertida, sumado a escenas de sexo que mantiene con Fernando.

Las críticas a la película en las redes son diversas y cada uno tiene su sentencia o posible culpable, pero lo cierto es que hasta el momento los personajes reales no han dado mayores testimonios, salvo Raquel Hermida, la abogada que defiende a Nahir.

"No participo. Nunca fui consultada. No figuro en la película de Nahir Galarza. Todo lo publicado es FALSO. Nadie me entrevistó. Me da asco que lucren con una muerte, con una larga detención, con una gran mentira", disparó la letrada. "Repudio la película. Es una ficción que revela una asociación Ilícita entre abogados, el padre y un oscuro representante de mujeres. El productor se puso muy nervioso cuando denuncié al padre. No doy notas. No voy a colaborar con la prisión de NAHIR", disparó Hermida. Nahir Galarza y Valentina Zenere.

Esta película cuenta, a lo largo de casi dos horas, distintas etapas de la causa, distintas emociones de Nahir Galarza y de su relación para con Fernando Pastorizzo, pero en reiteradas oportunidades expone la vida sexual activa de una joven que al momento del asesinato tenía 19 años.