Silvina Escudero confesó cómo fue su encuentro privado con Luis Miguel

En su visita a Noche al Dente, el programa que conduce Fernando Dente en las noches de América, Silvina Escudero reveló una historia desconocida: su encuentro privado con Luis Miguel, del que contó todos los detalles.



“Fui a comer con él. Éramos cuatro, en el Faena, en la bodega. Él estaba en la cabecera, yo estaba de un lado. Yo fui tipo fan. Toda la vida fui fanática de Luis Miguel. Tenía posters…”, comenzó contando la actriz.



En ese momento, el conductor la interrumpió, dando a entender que más que en plan de fan, había ido en plan de enamorada. “Yo estaba de novia en ese momento, con Nico Riera. Yo le dije: ‘Voy’. Y me dijo: ‘Obvio’. Él sabía que era fan”, recordó Silvina Escudero.



“Los otros dos sos súper famosos. Noelia Marzol y Marley”, contó la actriz, una vez que le recordaron que los otros dos invitados a esa cena ya habían revelado hace un tiempo aquella situación.



“En un momento le dije: ‘Me encanta tal tema’. ¡Y me lo cantó al oído! De hecho, se equivocó en la letra y se la corregí”, contó orgullosa Silvina Escudero, mientras el resto la trataba de “caradura”. “Maestra ciruela se nace”, acotó Fer Dente.

Silvina Escudero recordó su encuentro privado con Luis Miguel. Foto: captura de TV.



“Ellos siguieron un rato más. Yo me fui. Cuando me fui, el guardaespaldas me revisó todo el celular. Me dice: ‘Ah, estás buena’. Me revisó para ver si le había sacado fotos a Luis Miguel a escondidas”, continuó la actriz.



“Estaba prohibido. Yo quería mi selfie con Luismi, pero no me dejaron. Después nos invitó a un recital, en un palco. Pero él quería otra cosa con las dos, ¿no?”, concluyó Silvina Escudero sobre su encuentro con Luis Miguel.