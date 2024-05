Cande Molfese reveló si se separó de Gastón Soffritti por su deseo de ser padre

Todavía se escuchan los ecos de la separación de Cande Molfese y Gastón Soffritti. A los chicos se los veía consolidados, firmes como pareja, pero la cosa terminó. La actriz habló con Socios del Espectáculo y abordó todos los temas.

"No, cero insistente, Gasti es un tipo muy respetuoso, es lo más... es una gran persona. Pero bueno, sí capaz él tenía una convicción, una certeza y yo no", sostuvo Cande de entrada. "No es todo tan lineal y tampoco todo lo que se ve en la cámara es lo que pasa en casa", indicó después.

Para finalizar, Molfese sostuvo: "Nosotros veníamos de charlas, procesos. Nos queremos mucho. Entonces no es una decisión abrupta de la noche a la mañana. Son decisiones que se maduran hasta que se pueden llevar a cabo".

La pareja llegó a su fin

Por su parte, Gastón Soffritti mostró en redes sociales cómo está atravesando este momento de duelo, luego de dos años de relación. En primera medida, el actor decidió mudarse temporalmente a un departamento alquilado. Según contó, estará allí durante dos meses, hasta que pueda volver finalmente al barrio de Saavedra, donde estaba conviviendo con la actriz y ahora ex novia.

Cuando suceden este tipo de situaciones en la vida de los famosos, sus seguidores y fans suelen estar muy atentos a los movimientos en redes sociales, para conocer cómo atraviesan el duelo. Así fue como se vieron imágenes de Gastón Soffritti retomando su soltería.

Molfese habló sobre la separación

En las imágenes compartidas en Instagram se puede ver al actor cenando pizzas en un restaurante, leyendo un libro de autoayuda, estudiando astrología, jugando al golf, mirando fútbol y pasando momentos con sus amigos. “Tratando de encontrar algo”, comentó. En cuanto a los motivos de la separación, si bien ninguno de los dos lo hizo explícito, la crisis habría surgido a partir de incompatibilidad de proyectos de vida: por un lado, él tiene deseos de ser papá; ella, en cambio, no lo considera entre sus planes.