La sorprendente razón por la que Cande Molfese se había casado en secreto con Ruggero Pasquarelli

En una semana convulsionada en lo que respecta a su estado sentimental, Cande Molfese reveló una insólita historia: contó cuál fue la extraña razón por la que decidió casarse en su momento con Ruggero Pasquarelli.



Hace apenas una semana se conoció la inesperada noticia de la separación de Cande Molfese y Gastón Soffritti, quienes estuvieron en pareja dos años y a quienes se los veía realmente muy enamorados y consolidados.



Sin embargo, al parecer no todo fue así y la pareja se terminó rompiendo. ¿El motivo? El actor habría expresado sus intenciones de convertirse en papá, mientras que ella, por el momento, no piensa en esa posibilidad.



Sin embargo, en esta oportunidad Cande Molfese no se refirió a su romance trunco con Gastón Soffritti, sino que habló de su anterior relación, con Ruggero Pasquarelli, de quien se separó en el año 2020 luego de seis años en pareja.



Hace dos años, en una visita a PH Podemos Hablar, el actor y cantante había hablado de su relación con Cande Molfese y sorprendió con un mea culpa sobre por qué fracasó esa historia de amor con la actriz.

Cande Molfese y Ruggero Pasquarelli.



“No me porté bien. Fui infiel. A veces nos podemos equivocar y me equivoqué. Me arrepiento”, dijo en el año 2022 Ruggero Pasquarelli, haciéndose cargo de sus falencias en la relación con la mujer con la que se había casado. Sin embargo, la historia aún tenía otros detalles por descubrir.



Fue la propia Cande Molfese quien, en su visita a Olga, reveló las razones sobre por qué decidieron casarse en su momento. “Con mi anterior novio teníamos una unión civil porque él era extranjero. Era italiano y tuvimos que ir a casarnos para que él pudiera vivir en el país”, confesó la actriz, quien luego cerró con humor. “De nada, querido”, remató.