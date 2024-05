Ana Mena: "Dedicarse a la música es duro, pero apasionante a la vez"

Ana Mena, de 26 años, comenzó su carrera como actriz, protagonizando la serie de televisión Marisol en 2009; y fue parte (y finalmente además gano) del Reality Show Musical de Disney My Camp Rock 2 en 2010. A sus 14 años, debutó en cine con Pedro Almodóvar en 'La piel que habito' (2011) interpretando a la hija del personaje de Antonio Banderas.

Actualmente la joven es una de las artistas pop más importantes de España y anunció su gira por Latinoamérica, la cual la traerá a Argentina por primera vez el 6 de diciembre en Niceto Club.

Ana Mena, que continúa rompiendo hitos y fronteras con su música, ha tenido un año grandioso donde la artista ha logrado nuevos logros remarcables. Su último lanzamiento “Madrid City” se ha convertido en la canción que más semanas ha sido Nº1 en los charts de radio en España. Además, el hit se viralizó a nivel global en Tik Tok, convirtiéndose en una gran tendencia en la plataforma con miles de creaciones. Una tremenda viralización que traspasa fronteras, sin importar la lengua, como en Francia, donde está siendo uno de los hits del momento.

Con 1.500 millones de streams en todas sus plataformas y con una audiencia de más de seis millones de oyentes mensuales en Spotify, es la artista femenina española más escuchada en España e Italia.

Hace once meses, Ana Mena lanzó su segundo álbum "Bellodrama", que debuto directamente en el número uno y encabezo la lista de los 100 mejores álbumes de su país de 2023. Sus singles de colaboración, "Las 12" con Belinda, "Quiero Decirte" con Abraham Mateo y "La Razón" con Gale, han acumulado más de 119 millones de streams y más de 81 millones de streams respectivamente en Youtube.

Ana Mena, ganadora de 46 discos de platino, 4 de oro y 1 de diamante; y que recientemente ha agotado las entradas de sus 20 conciertos en España, ya esta lista para arrasar Argentina y America Latina, dialogó mano a mano con MDZ mostrándose muy agradecida y feliz por esta fecha en Niceto.

"Por fin lo he podido anunciar, porque es algo que teníamos en mente desde hace muchos meses, que era como a ver cuándo podíamos y ahora mi trabajo será hablar con mis amigos colegas de aquí para que estén en el show", contó alegre la joven ansiosa por el espectáculo del 6 de diciembre.

"España y Argentina están unidas desde hace rato, hay muchísimos crossover", dijo sobre la relación con el país que la tuvo como protagonista de "Camionetota", canción presentada junto a FMK, Lit Killah, Rusherking, Mesita y su compatriota, Omar Montes.

Los comienzos de Ana Mena en la música se remontan a su infancia, es que la joven cantaba flamenco junto a su madre. "No es que fuese cantadora de flamenco, pero sí que se pasó varios años de su juventud dedicándose a eso y yo la escuchaba a ella todo el tiempo, para mí era normal", recuerda la joven que agrega que "no sabía hablar, pero ya estaba haciendo cosas del arte".

"Sacrificaba cosas por mi carrera porque en mi adolescencia me la pasé rodando series de televisión y películas para el cine. Entonces era actriz varios meses del año y eso significada que no estaba con mis amigas de siempre, que cambiaba de instituto muchas veces, y eso tiene pues esa consecuencia, como que los vínculos nunca los terminas de afianzar del todo porque siempre te tienes que ir o te pierdes cosas", enfatiza Ana sobre su juventud, aunque también asegura no arrepentirse de nada "porque al final vivía otras muchas cosas que me han ayudado a ser como soy ahora".

A sus 26 años ha cosechado una gran cantidad de premios, además de lograr éxitos en distintas ramas del arte lo que la ubican como una de las artistas españolas con mayor proyección a nivel mundial. Este éxito, algo que ha logrado desde pequeña, puede generar ciertas situaciones contradictorias en la vida de una persona, sobre todo en su etapa de formación, como la adolescencia.

"Como seres humanos siempre sientes que nunca estás a pleno con nada, es la típica. Pero es que hay que valorar todas las cosas que tiene uno, porque son muy afortunados. Yo agradezco todos los días poder estar aquí ahora, poder estar haciendo lo que más me gusta en el mundo, que es cantar, poder anunciar un concierto fuera de mi país, que es mi sueño", explica Ana.

"Yo canto desde que tenía ocho años y mi sueño siempre ha sido dedicarme a la música profesionalmente y vivir de esto. Entonces, es duro, pero apasionante a la vez, es divertido, pero cansador, tiene muchas partes", detalla sobre haber transitado gran parte de su vida en el circuito cultural.

Sobre su próximo show en el país no quiso adelantar mucho porque recién se conoce la fecha, pero aseguró que "será un placer, trataré que estén varios amigos", contó la joven pensando en el próximo 6 de diciembre sobre su show en Niceto.

