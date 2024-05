Quién será el conductor del Cantando 2024

Luego del primer paso que dio el Bailando, América TV se prepara para recibir un nuevo proyecto de Marcelo Tinelli dentro del canal. Hablamos del Cantando 2024, el show de canto que reunirá varios famosos y que contará con un conductor de lujo, del riñón de LaFlia: José María Listorti.

Luego de la última edición que inició a mediados del 2020 y que terminó en enero de 2021 con Cachete Sierra como campeón, el programa volverá a tener una nueva temporada a partir del próximo 1º de julio de este año. Así lo confirmó Ángel de Brito en LAM.

"Hablé con Marcelo para ver cuáles eran sus planes para este año. Me confirmó el Cantando 2024, convocado Listorti para conducir. Él está preparando un formato para él, principalmente de humor, pero no de humoristas, sino de concurso de talentos, para América… Todo segundo semestre", reveló el periodista.

También dio algunos otros detalles sobre lo que será esta nueva emisión del reality de canto: "1 de julio, esa sería la fecha para el Cantando 2024. En un estudio de Palermo se va a hacer. De famosos va a ser".

Además, respecto al jurado que tendrá esta nueva versión del ciclo, Ángel de Brito explicó: "Marcelo Polino, pensado, pero no confirmado. Oscar Mediavilla también para el jurado. A mí me encanta Oscar, gran compañero y sabe un montón".

Este viernes también tuvo un móvil con José María Listorti. “Me llegó una propuesta, obviamente. Dije que sí, o sea, dije ‘si se hace sí'. Hoy hablé con el Chato (Prada) y le dije, ‘Che, ¿cómo viene?’... Las cosas no están fáciles“, dijo el flamante conductor del Cantando con cierto recaudo.

José María Listorti conducirá el Cantando 2024 a partir de julio por América TV.

Santiago Sposato profundizó en los detalles, mencionando algunos nombres de los posibles jurados -Marcelo Polino y Oscar Mediavilla-. “Sí, tiró algunos nombres más que no estoy autorizado y me dio una lista de posibles cantantes, mejor dicho famosos que me han gustado y bueno, hay que ver quiénes cierran”, respondió por su parte el presentador de 51 años.

Cabe recordar que el Cantando tuvo cinco ediciones hasta ahora. La primera fue en 2006 con Iliana Calabró como campeona; en 2007 lo ganó Tití Fernández; en 2011 fue Patricio Giménez; en 2012 lo ganó La Mole Moli; mientras que el último 2020-21 el ganador fue Cachete Sierra. José María Listorti y Marcelo Tinelli tienen una relación de décadas de trabajo.

En este punto, cabe recordar que José María Listorti condujo dos de estas ediciones, en 2011 y 2012. En la primera de ellas lo hizo formando una dupla junto a Denise Dumas; mientras que en la segunda ya lo condujo él solo. El formato se emitía los fines de semana.