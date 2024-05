La reacción de María Fernanda Callejón al enterarse del noviazgo de Ricky Diotto y Delfina Gerez Bosco

Sin duda, la noticia del romance entre Ricky Diotto, ex pareja de María Fernanda Callejón, y Delfina Gerez Bosco generó una gran sorpresa en el mundo del espectáculo y todos esperaban conocer la reacción de la actriz.



En Intrusos, el programa que conduce Florencia de la V en la pantalla de América, hablaron de la nueva pareja formada y contaron cómo está el vínculo actual entre María Fernanda Callejón y el padre de su hija Giovanna.



Fue el panelista Guido Záffora quien contó que le envió un mensaje a la reconocida actriz para saber qué le parecía y qué pensaba de la nueva relación de su ex, que llamó mucho la atención en el mundo del espectáculo. No hubo respuesta.



En ese momento, Flor de la V intervino y contó cómo es la actualidad de María Fernanda Callejón, asegurando que se encuentra en un excelente momento sentimental (en pareja con el ex futbolista Fernando Gamboa) y laboral.



“Callejón está en Disney. Está facturando como nunca. Es la número uno en la aplicación Divasplay. La que más factura en la Argentina hoy es María Fernanda Callejón, pero a un nivel increíble”, contó la conductora de Intrusos.



“La semana pasada estuve hablando con ellos (por Callejón y Gamboa) y me contaron eso. Yo me preguntaba, ¿qué pasa con Fernanda que está perdida?”, agregó Flor de la V sobre el presente de María Fernanda Callejón y sobre por qué no le afectó la nueva relación de su ex, Ricky Diotto.

María Fernanda Callejón.



Conocer la reacción de la actriz era algo lógico, teniendo en cuenta que la separación se había dado en muy malos términos, a mediados del 2022. Incluso, sus cruces mediáticos terminaron por conflictos judiciales.



Ante esta información de Flor de la V, Guido Záffora comentó: “Me pone contento esto porque ella estaba muy mal económicamente. Se había quedado sin trabajo y estaba buscando qué hacer. Está bueno que ahora pueda ganar bien y ahorrar”.