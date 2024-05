Cuáles fueron las palabras que Michael Bublé le dedicó a Luisana Lopilato por su cumpleaños

La historia de amor de Luisana Lopilato y Michael Bublé comenzó en 2008, cuando la actriz decidió asistir a un concierto que daba el canadiense en el teatro Gran Rex. Terminado el show, al que había asistido junto a su hermana, la invitaron a sacarse una foto con él en el camarín y accedió.

Dicen que el flechazo entre Luisana Lopilato y Michael Bublé fue mutuo e inmediato, pese a que ella no hablaba inglés y él no sabía nada de español. El músico se enamoró perdidamente e hizo todo lo posible para poder conquistarla. “Yo me voy a casar con vos”, le dijo ese mismo día, mostrando una seguridad absoluta.

Luisana Lopilato y Michael Bublé llevan más de 15 años de amor.

Finalmente, pese a todas las barreras que los podían distanciar, como la distancia, los idiomas o sus profesiones, la actriz y el músico terminaron juntos. Empezaron a conocerse, se casaron y conformaron una numerosa familia en la cual son padres de cuatro hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo.

Hoy son una de las parejas más importantes y consolidadas del mundo del espectáculo. Actualmente viven junto a sus hijos en Canadá, ya afianzados como familia. Este sábado la actriz está cumpliendo 37 años, y su marido le dedicó un maravilloso mensaje.

Compartiendo en su perfil de Instagram una serie de fotos juntos, con sus hijos y de ella sola, Michael Bublé comenzó escribiendo un tiempo posteo en el cual se autoproclamó un gran admirador de la belleza de su esposa.

“¡Feliz cumpleaños a mi esposa sexy! ¡Sos la persona más grande que he conocido! Un 11 que aceptó casarse con un 6,8 y por eso estoy eternamente agradecido”, fueron las palabras que utilizó el músico canadiense, demostrando el inmenso amor que le tiene.

Michael Bublé le dedicó unas hermosas palabras a su esposa en el día de su cumpleaños.

En apenas unos minutos, el posteo se llenó de dulces reacciones por parte de sus seguidores, haciendo extensivo el saludo de cumpleaños. Entre estas felicitaciones aparecieron algunas otras figuras del espectáculo como Georgina Barbarossa y Gabriel Corrado, quienes también le enviaron mucho afecto a la actriz.