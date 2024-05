Cómo le fue en el rating a Fernando Dente con Danna Paola como invitada a su programa

Fernando Dente ha recibido siempre en Noche al Dente a distintas celebridades argentinas. Sin embargo, este martes hizo una de sus mejores apuestas en la pantalla de América TV al invitar a su programa a una estrella internacional de la música: Danna Paola. Por primera vez, Danna participó en un programa de la televisión argentina.

La famosa cantante mexicana se encuentra en Argentina con motivo de su próximo show, que realizará este viernes 17 de mayo en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires.

La artista mexicana cantó con el conductor. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

Una tribuna llena y expectante recibió a Danna Paola en Noche al Dente. La joven habló en el ciclo que conduce Fernando Dente sobre su experiencia como actriz en Élite y su nuevo disco, Childstar, lanzado a mediados de abril. Asimismo, al inicio del programa, la artista cantó Platonik, tema de su reciente álbum; además de que interpretó algunas canciones junto al presentador.

Uno de los momentos más importantes de la entrevista fue cuando Dente le enseñó a la cantante la portada de una revista en la que ella aparece y declara: "He sufrido machismo y no voy a callarme nunca más". Respecto a ésta tapa, la artista expresó: "Ya no me callo".

Danna habló sobre el machismo. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

En esta misma línea, el conductor le consultó sobre la cultura tradicional y conservadora de México. "Yo creo que Latinoamérica, en general, es conservadora y sobre todo es generacional", respondió Danna Paola.

Más adelante, la actriz dijo: "Me enorgullece muchísimo ver a muchas mujeres allá afuera sacando el trabajo por su familia, manteniendo una familia, siendo madres y padres de familia a la vez. Y sí, es generacional. No lo quiero generalizar porque al final en mi país somos mucho de ser luchones, de salir adelante, de irnos a trabajar. Pero sí hay mucho machismo todavía".

"Todavía vivimos en un mundo muy machista y en una industria muy machista", reconoció la artista.

Esto fue lo que dijo Danna Paola en Noche al Dente sobre el machismo

La participación de Danna Paola en Noche al Dente marcó 1,4 puntos de rating por América TV. Si bien no fue lo más visto del día, esta emisión fue un gran paso para Fernando Dente y su programa.