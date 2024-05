La dura separación de L-Gante: "No me vinculen más con esa mujer"

Cuando parecía que la vida amorosa de L-Gante comenzaba a encaminarse de la mano de Candela Arizaga, una nueva bomba explotó en sus redes sociales. Sucede que el cantante lanzó un posteo en el cual expresó que ya no quiere saber nada con ella.

Si bien L-Gante se encontraba en pareja con Candela Arizaga, los últimos días fueron bastante movidos para él, por lo que habría desencadenado en su separación. Se debe a que su hija estuvo internada por dengue, por lo que en este proceso algunas actitudes de su pareja no le habrían gustado, por lo que decidió ponerle fin a la relación.

Hace algunos días, Juan Etchegoyen en Mitre Live, había expuesto que las cosas en la pareja no venían marchando para nada bien: “Candela sospecha de varias infidelidades y decidió dejarlo y le habría dicho algo así como ‘a mí no me vas a hacer lo mismo que le hiciste a Tamara’".

Pese a esto, los rumores parecían haberse desmentido, ya que en los últimos días L-Gante subió un video en el cual se puede ver a Candela Arizaga caminando junto a la pequeña Jamaica en el hospital mientras se sigue recuperando. Esto invitó a pensar que los rumores eran falsos.

Sin embargo, ahora la polémica se volvió a encender de la mano del propio cantante, ya que él mismo habló de su situación sentimental: “Gente, seguidores y fanáticos, no me vinculen más con @candelamagaliok (cuenta de Arizaga). Gracias”.

En la foto se lo puede ver a él muy pegado a Candela, por lo que varios aseguraron de que se trataba de un mensaje irónico para desmentir los rumores del principio. Es por eso que Pochi de Gossipeame indagó un poco y reveló que L-Gante parecía hablarle en serio, ya que su respuesta fue: “It´s over. C´est fini. C´est tout”.

Para colmo, la modelo utilizó sus redes sociales y le tiró un palito al cantante. Es que se mostró muy relajada en una bañera y mencionó que se sentía completamente relajada. “Cosas que no tienen valor pero no precio… ‘La paz mental’”, tiró como un palito para L-Gante justo en medio de los rumores de separación.