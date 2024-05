La tremenda pelea de Jey Mammón y Valeria Sampedro: "No sos inocente, sos..."

Después de que el humorista y músico haya dado su versión de los hechos sobre que la Justicia no lo declaró culpable, Valeria Sampedro lo interpeló ante su declaración.

Este domingo Jey Mammón estuvo en el almuerzo de Juana Viale emitido por el canal trece y tuvo una discusión con la periodista Sampedro.

Jey Mammón cada vez que se presenta en un programa de televisión, genera expectativas en el televidente. A pesar que él mismo se siente perjudicado por las denuncias de estos delitos, que dañaron su imagen, no fue condenado por la Justicia, y no está bien definido si es culpable o no.

Jey empezó argumentando sobre su verdad: “Si bien soy víctima, no me hago la víctima. No voy a salir a contar todo porque es una historia personal y también porque tengo mucho respeto por el tema”.

“El tema de los abusos es un tema extremadamente serio y sensible y creo que hay que tomarlo desde ese lugar. Vivimos en una sociedad en donde un testimonio que no venía acompañado de nada más que de un testimonio, que es sumamente válido”, fundamentó.

Jey se trenzó en una picante discusión con Valeria.

Sampedro intervino en su explicación: “Perdón, necesito intervenir porque no es inocencia, o sea lo que declara la justicia es que la causa prescribió técnicamente. Para aportar datos, hay una cuestión que excede lo que pueda pensar o entender cada uno…”

A lo que el conductor interrumpió para defender su imagen: “Perdón, pero en general se le cree a la víctima”, a lo que Aníbal Pachano contra argumentó: “A este chico le cree todo le mundo”.