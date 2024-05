Quién es la pareja de Nacho Otero, el nuevo conductor de Arriba argentinos en El Trece

Desde el lunes 29 de abril, Nacho Otero es el encargado junto a Valeria Sampedro de despertar a la audiencia de El Trece en Arriba argentinos. Una cara conocida para quienes lo seguían en las tardes de TN y un hombre que en sus redes antepone su rol de papá y de marido a la hora de presentarse.

“Padre de León y de Alba, marido de Natalia, periodista y locutor. Lo demás son accesorios”, dice Nacho Otero, sobrino del legendario periodista Luis Otero, en su perfil de Instagram, donde suele dejar abierta una ventana a su vida privada y compartir postales junto a sus dos hijos y su esposa.

Nacho Otero se casó con Natalia Tanno en diciembre de 2020. Instagram Nacho Otero.

El conductor de El Trece lleva casi cuatro años de casado con la abogada Natalia Tanno y seis de relación. Así lo recordó Otero en noviembre de 2023, al saludar en sus redes sociales a la mamá de sus hijos para el aniversario.

“Un día como hoy una chica rubia armaba un cubo mágico en casa. Hoy, 6 años después, estamos casados y tenemos dos hermosos bebés. Feliz aniversario, mi amor. Te amo”, expresó Nacho al publicar una foto de aquellos primero días y una imagen de Natalia con su hija Alba en brazos y el pequeño León a su lado.

Nacho Otero y Natalia Tanno son padres de León y la pequeña Alba. Instagram Nacho Otero.

Natalia es abogada especialista en Derecho Administrativo y al momento de dar el sí con Nacho Otero, en diciembre de 2020, era docente en la UBA y Directora General en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A la vez, Tanno cofundó R.U.E.D.A., una revista estudiantil nacida en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Por otra parte, vale destacar que la esposa de Nacho Otero prefiere mantener su intimidad bajo candado en redes sociales, a diferencia de su marido.

Nacho Otero y su esposa, la abogada Natalia Tanno. Instagram Nacho Otero.

El sorprendente cambio físico de Nacho Otero

En enero de 2024, Nacho Otero impactó a los televidentes de TN y a todos los que lo rodeaban con un drástico cambio físico: tras adoptar distintos hábitos de alimentación y ejercicio, logró bajar 45 kilos.

En diálogo con LAM, el sobrino de Luis Otero contó cómo fue ese proceso que lo llevó a mejorar su calidad de vida y cuál fue el detonante de esa decisión que fue clave para salir de una situación de salud que, explicó, se agudizó luego de la pandemia. Nacho Otero bajó 45 kilos en pocos meses a puro esfuerzo y apoyado por su pareja. Instagram.

“Cuando fui papá y me pusieron a mi primer hijo León en brazos, me salió un pensamiento que es como una voz interna y a mí me dijo ‘no te podés morir’, lo cual fue terrible porque es algo que no controlás y me generó ansiedad”, detalló sobre ese momento, cuando había entrado en grupo de riesgo por su nivel de sobrepeso sumado a su prediabetes.

“En el trabajo que me digan gordo no me afectaba, pero donde sí yo salía deprimido era cuando alguien me decía ‘te lo digo por tu bien, tenés que bajar de peso’, yo ya sé eso”, rememoró, pero reveló que lo peor era cuando se le dificultaba encontrar ropa: “Con 45 kilos de más no hay ropa que te entre y eso está mal porque una cosa es que tengas un problema y otra es que no te puedas vestir”. Nacho Otero en enero de 2022, en unas vacaciones en familia. Instagram Nacho Otero.

Con esfuerzo y mucho apoyo de su entorno y, especialmente, de su pareja, Natalia Tanno, Nacho Otero pudo obtener resultados muy rápidamente y alcanzar un peso saludable para su edad y contextura.