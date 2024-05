Ella es tan cargosa lanzó "Fuera de moda", su nuevo disco: "Muchos piensan que la cultura es un gasto"

Ella Es Tan Cargosa lanzó "Fuera de Moda", su séptimo disco de estudio que se gestó en un galpón de Ituzaingó en la casa del Tano Baccega, guitarrista de la banda. El disco contiene 12 canciones y cuenta con la participación especial del Tete y el Tanque Iglesias de La Renga.

La banda del Oeste, integrada por Rodrigo «Rulo» Manigot (voz), su hermano Mariano Manigot (guitarra, voz y coros), Ildo “El Tano” Baccega (guitarra), Lucas Kocens (bajo) y Pablo “El Negro” Rojas (batería), lanzó este material que tiene la participación especial de Migue Granados, para quien la banda grabó la cortina de su programa en OLGA.

MDZ dialogó mano a mano con los hermanos Manigot quienes hablaron sobre el presente de la banda en estos más de 20 años tocando, como también de la situación actual del país.

Ella es tan cargosa presentará su nuevo disco el 18 de mayo en La Trastienda.

"Estamos re contentos, nos gusta mucho lo que grabamos, lo que escribimos, lo que cantamos, lo que tocamos, así que bueno, ahora a poner el pecho y a ver qué pasa", contó Rulo en la previa de un show íntimo que brindarían para coronar la preescucha del disco.

"Hay que renovarse y renovarse, pero no solo para el público para nosotros también, las canciones te vuelven a dar vida, voolves a interactuar de otra manera no solo para el público, para todos. En estos casi 25 años lo que aprendimos es qué las canciones van y que no es necesario estar buscando entre 40 canciones sino que ya sabemos cuáles sí van", agregó Mariano.

Ella es tan cargosa tiene una extensa trayectoria con una gran lista de discos y decenas de canciones con diferentes temáticas, pero un gran número con mensajes contundentes sobre conflictos sociales y temáticas comprometidas. Nacidos en el 2000 surfearon la crisis del 2001 y recuerdan que "cuando aumentamos la entrada de $1 a $13 nos hicieron casi un piquete".

La tapa del nuevo disco de Ella es tan cargosa.

La situación actual del país también moviliza sensaciones en los hermanos Manigot que tendrán que nuevamente surfear una crisis y ahora con la presentación de su nuevo disco. "El ajuste groso está llegando en los meses que vienen por todos los despidos. Uno se enoja mucho, pero no hay que enojarse porque hay que empezar a proyectar y seguir laburando. Antes tocábamos para 10.000, 15.000, 20.000 personas en un montón de municipios que ahora están parados, que no tienen guita para nada y menos para hacer cultura porque se piensa que la cultura es un gasto, se piensa que la universidad es un gasto, se piensa que la medicina es un gasto", concidieron Rulo y Mariano.

"Es lo que tocó, es lo que eligió la mayoría del pueblo y hay que lamentablemente convivir con eso. Yo creo que en algún momento la mayoría del pueblo va a decir "che, esto no está bueno", pero bueno, por ahora no está pasando", detalló Rulo.

"Fuera de moda" va por distintas melodías y sonidos, pero con la seguridad y soltura que les da tener una trayectoria de casi 25 años. "Nacimos y crecimos con autores que fueron reflejando lo que nos pasa. Es inevitable, pero al mismo tiempo somos una banda con distintas ideologías y criterios", cuenta Mariano. Rulo Menigot es el cantante de Ella es tan cargosa.

"No es mi banda y tengo que tratar de coordinar porque en la misma banda hay distintos pensamientos y eso por un lado es un quilombo, pero por otro es un ejercicio hermoso de tolerancia del que uno aprende. Más allá de eso no me lavo las manos y creo que la banda tiene canciones más testimoniales, pero el fuerte de la banda ha ido por otro lado", detalla Rulo sobre sus composiciones en nombre de Ella es tan cargosa.

En su vida personal, en sus redes sociales, el mayor de los hermanos Manigot confiesa que "soy un animal, digo lo que pienso y no me importa nada. Por ahí pasa que posteas algo y perdes seguidores, pero bueno, mala suerte. Por supuesto que si mañana hay que ir a tocar para los trabajadores despedidos de Telam, o como fuimos para los despedidos de Clarín ahí estaremos, porque bueno, en ese sentido tenemos corazón y hay temas donde no se discute".

Ella es tan cargosa estará presentando este disco en distintos puntos del país y Uruguay. La fecha en Buenos Aires será el 18 de mayo en La Trastienda y las entradas ya están a la venta.