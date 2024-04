Telefe tomó una drástica decisión sobre Marley en medio de la indignación del conductor

Hace algunos días, Telefe estrenó un spot publicitario en el que quedó en claro que Marley quedó relegado a un tercer lugar de estelaridad entre las figuras del canal, luego de Susana Giménez y Santiago del Moro. Este habría sido el detonante de la indignación del popular conductor con los directivos de la señal líder en el rating.

La periodista Marina Calabró recordó en Lanata sin filtro (Radio Mitre) que históricamente la diva y Marley habían encabezado el listado de estrellas de Telefe, pero tras el gran éxito de Gran Hermano, Santiago del Moro pasó a ocupar la segunda posición detrás de Susana, desplazando a Marley a un tercer puesto.

“Acá arrancó la ira de Marley, levantó teléfonos y empezó a quejarse en Telefe, esto de ‘me están postregando, me están madrugando, me están arrumbando, me están durmiendo’”, sostuvo la especialista en espectáculos sobre el enojo de Marley con Telefe.

Pero aquí no terminaron las situaciones de disgusto para el papá de Mirko, ya que Marina Calabró reveló que desde Telefe han decidido prescindir de Marley como conductor de la próxima entrega de los premios Martín Fierro.

Marley no conducirá la próxima entrega de los premios Martín Fierro. Foto: Captura de video Telefe.

"Tenemos una malísima noticia para darle a Alejandro Marley, esto no sé si el lo sabe, pero alguen tiene que ser el canal de comunicación del oprobio. En este caso, nos ha tocado a nosotros. Esto es información exclusiva, el canal convocó a Santiago del Moro como conductor del Martín Fierro de televisión abierto", refeló la periodista sobre la drástica decisión de Telefe de volver a confiar en el líder de Gran Hermano para la gran gala, en lugar de Marley, quien el año pasado tampoco estuvo al frente del evento porque estaba grabando en Costa Rica; y además según Calabró "le aconsejaron que no venga" porque en aquel entonces estaba envuelto en una denuncia pública por presunto abuso.

Por último, más allá del enojo de Marley, desde Telefe destacaron que en 2023 Santiago del Moro hizo una labor "sin fisuras" en la conducción de los Martín Fierro, y es la figura que pide la gerencia comercial del canal para lograr una buena cantidad de anunciantes.