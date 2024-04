Tuli Acosta confesó cómo empezó su amor con Lit Killah hace dos años: “Me fui nerviosa a mi casa”

Tuli Acosta la rompió toda recientemente en el Bailando y eso le permitió ir creciendo dentro de la fama mediática. Hace unos días, estuvo en Almorzando con Juana, programa que se transmite por Eltrece, y allí habló de su ascendente carrera profesional, pero además aprovechó para brindar detalles de su vida sentimental que hasta ese momento eran desconocidos para la mayoría de los televidentes del programa de Juanita.

Ante la consulta de Viale sobre si estaba de novia, Tuli indicó: "Hace dos años. Es un gran músico, muy talentoso y gran persona por sobre todo". Además, resaltó que a su pareja se lo conoce como Lit Killah se llama Mauro Monzón y que le dice Mau.

Luego, Tuli sostuvo: "Primero lo conocí por su música, pero en realidad no conocía su pasado de freestyler cuando él tenía 16. Lo conocí junto con todos los chicos de la casa Thiago, FMK, Rusherking, y después se dio porque primero éramos amigos".

Más tarde, la artista manifestó: "Él de todo el grupito era el que no me hablaba tanto y cuando me quedé soltera, porque estaba de novia cuando lo conocí, empezó a hablarme. Fue algo mutuo porque nunca me dijo ‘che, que linda que estás’".

Tuli en la mesa de Juana

Tuli Acosta recordó cómo empezó su noviazgo con Lit Killah

Ya casi para finalizar, Acosta describió con total honestidad y envuelta en una profunda sinceridad las sensaciones que la abordaron en ese primer beso. "Fue una charla de amigos que no se cortaba y de repente estábamos bailando y lo tenía cerca y dije ‘¿qué está pasando’? Nos dimos un beso y me fui a mi casa toda nerviosa", contó

Enamorada, Tuli Acosta pudo dejar bien en claro que tanto su vida laboral como la sentimental marchan por grandes caminos. Ya afirmada en el medio, y conocida por una cantidad de gente mucho mayor debido a su participación triunfal en el Bailando, la artista va por todo abriéndose nuevos caminos gracias a su talento y a su cautivante personalidad.