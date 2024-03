Tuli y Lauty Gram presentaron Qué bendición: "La canción surgió en un boliche"

Tuli presentó una nueva canción y volvió a la escena musical, en esta caso junto a Lauty Gram. La bailarina, actriz y cantante presentó Qué bendición, un reggaeton "de la vieja escuela".

Luego de su último lanzamiento Serpiente y una reciente aparición en el Luna Park junto a Luck Ra, la ganadora del Bailando 2023, reaparece, producida por Joe Luna, con este reggaeton en colaboración con el joven artista de 22 años.

Si bien el foco de Tuli siempre fue el pop, a través de su EP debut Crisálida y su single solista, Serpiente; con Qué bendición viene a demostrar que puede estar sobre un reggaetón junto a una colaboración y transmitirnos de igual manera su disfrute y talento.

"Yo estoy contentísimo porque al final ya salió esta canción que tanto queríamos que salga. Queríamos que escuche la gente, este junte inesperado, a ver qué opinaban", sostuvo Lauty, a lo que Tuli se sumó asegurando estar "muy emocionada porque la gente lo recibió súper bien. Lo están disfrutando y eso hace que nosotros la disfrutemos mucho más".

Mirá el video de Qué Bendición, de Lauty Gram y Tuli Acosta

Los jóvenes, en diálogo con MDZ, mostraron su frescura y carisma explicando que la canción nació en ¡un boliche! "Estábamos en un boliche, en el ambiente que ya estás re en pedo y te querés sentar a tomar agua, ¿viste? Yo estaba hablando así con un amigo y después me pongo a hablar con ella, que nada, me dijo que le quería empezar a meter al reggaetón, que quería ver esa faceta y si contaba conmigo. Yo le dije, "obvio, vamos al estudio, vemos qué sale, qué ideas salen. Y si no sale nada, no sacamos el tema y listo". Así que fuimos al estudio y surgió", explicó divertido Lauty.

El videoclip de Qué bendición, en sintonía con la letra de la canción, nos lleva a una noche de fiesta donde los jóvenes se cruzan y fantasean el uno con el otro. Entre pieles, roces y calor, el videoclip va narrando el deseo y la seducción que se deja ver entre los artistas.

Lauty Gram y Tuli presentaron este reggaeton que lleva cientos de miles de visualizaciones.

"En mi casa se escuchaba cero reggaetón. En mi casa mi mamá era Arjona y mi papá, rock nacional. Yo escuché reggaetón. Yo empecé a bailar primero por Shakira y después seguí con Wisin y Yandel. Así fue el update. Así que este tema lo hice pensando un poco en esos tiempos que escuché, que es ese reggaetón oscuro, bien perreo, con sonidos y tintes viejos, pero a la vez con melodías poperas mezcladas con chanteos y creo que fue una muy buena fusión", sostuvo Tuli.

"Él tiró el coro, así de una, pusimos el beat y le salió el coro. Y yo dije, bueno, que sea medio como el concepto de esto de respuestas, por eso salió el cuéntame después y la mezcla de voces. Pero en base a lo que él tiró, dije, nada, se habla de la imaginación. Entonces, es un buen concepto como para poder usar palabras cliché y mainstream del reggaetón, que te sea fácil, digerible y la gente diga, "ok, es un reggaetón"", agregó la cantante que confesó soñar y estar trabajando en su álbum.

Mirá el video de la nota con Tuli y Lauty Gram