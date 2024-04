Yanina Latorre gastó a Mirtha Legrand y le sacó una sonrisa: “Ella es peor que…”

Yanina Latorre fue invitada a almorzar con Mirtha Legrand, por lo que respondió cuando le tocó y estuvo atenta al resto de los invitados. Pero lo que más llamó la atención fueron las pequeñas intervenciones que tuvo. Tan es así, que en una de estas se animó a gastar a la conductora, quien sonrió ante el momento que se generó en su programa.

Como suele ser habitual, Mirtha Legrand le dedica un rato de sus programas a cada uno de los invitados. Fue así como le llegó el turno a Marixa Balli, a quien le hizo preguntas picantes y directas. Ante esto, Yanina Latorre lanzó un comentario que despertó una sonrisa pícara en la conductora.

“La cara nunca me la toqué. Jamás”, relataba Marixa Balli. A lo que la Chiqui fue al hueso: “Y qué te tocaste”. La firmeza a la hora de consultar despertó la risa de todos en la mesa, mientras que la entrevistada intentaba responder: “Y el cuerpo. Me hice reducciones, Mirtha. Yo al principio cuando venía en el año 90 no estaba operada de las lolas, por ejemplo, y ya tenía 110 natural”.

“Y después me empecé a hacer reducciones porque no estaba conforme con tanta lola en un cuerpo tan chiquito”, siguió con su relato la intérprete de la Cachaca. Sin embargo, Mirtha Legrand la interrumpió ante unos movimientos extraños de El Polaco: “Qué haces tantos gestos, te estoy viendo eh”.

Esto volvió a despertar la risa de todos, por lo que el cantante intentó explicar qué era lo que hacía. “No, jaja, por las preguntas. Una pregunta tras otra y…”, mencionó haciendo alusión a que cada pregunta que hacía la conductora era una más picante que la anterior.

Este pie fue la clave para que Yanina Latorre se meta nuevamente en juego. Es que la panelista le hizo un pícaro comentario a la Chiqui: “La gente le tiene miedo a LAM, la gente me tiene miedo a mí. A ella hay que tenerle miedo. Las preguntas son tremendas”.

Percibiendo que estaba contra las cuerdas con las preguntas, Marixa Balli asintió: “Pregunta super directa”. A lo que El Polaco explicó que era eso lo que le causaba gracia: “Claro, es super directa, me entendes”. Del fondo de la mesa se acotó: “Tiene impunidad para preguntar lo que quiera”. Mientras que Mirtha Legrand, sonriente ante la conversación que se generó sobre su estilo para encuestar, reveló cuál era la clave para poder llevarlo adelante: “Con una sonrisa las hago”.