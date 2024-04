Video: con quién bailó muy mimosa Flor Vigna en un boliche tras separarse de Castro

A pocas semanas desde que se confirmó su separación de Luciano Castro, Flor Vigna comenzó a demostrar que ya se encuentra tratando de olvidar a su ex pareja. Es por eso que se hizo presente en la Bresh, en donde las cámaras la captaron muy cercana a un reconocido cantante.

Dejando un poco de lado la polémica que se armó en los últimos días con Sabrina Rojas por su separación con Luciano Castro, Flor Vigna eligió comenzar a priorizarse. Es por eso que eligió pasar la noche en la Bresh, en donde no sólo estuvo acompañada por sus amigos.

Sucede que varios de los presentes quedaron impactados con la buena onda que la cantante tenía con un reconocido colega. Tan es así, que incluso se los vio bailando muy pegados. Pero eso no es todo, ya que hay quienes aseguran que se fueron juntos de la fiesta.

En su cuenta de Instagram, el periodista Gustavo Mendez, brindó detalles de cómo fue la noche de la cantante y quién fue el hombre que la acompañó: “Flor Vigna y Tiago PZK en La Bresh. Me cuentan que estuvieron juntos toda la noche en el Ultra VIP. Él llegó con un grupo de amigos y ella estaba con una amiga. Bailaron y charlaron muy de cerca, con miradas, risas y mucho coqueteo”.

Pero eso no es todo, ya que incluso hay quienes aseguran que esa buena onda habría ido un poco más allá de la fiesta. “Pero no terminó todo ahí, siguieron en un after en una casa”, aseguró el periodista en sus redes sociales sobre el accionar de la cantante y Tiago PZK.

Sin embargo, ante esta información, se remarcó que ambos se encuentran solteros, por lo que no habría inconvenientes en que ellos hayan pasado un tierno momento en la fiesta.

Ante esta revelación y el video que demuestra que es verdad que Flor Vigna y Tiago PZK estuvieron muy juntos en la Bresh, la gente estalló en los comentarios haciendo alusión a qué es lo que le parece la pareja: “No, Thiago, salí de ahí”, “¿Está buscando enganchar una colaboración? Salí de ahí, Thiago. Corré”, “Sii, me gusta la pareja”, “Salí de ahí maravilla”, “En 3, 2, 1 saca una canción fulminante contra Tiago”.