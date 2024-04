Cómo fue el último encuentro de Flor Vigna y Luciano Castro: “Lloraron y…”

Flor Vigna y Luciano Castro le pusieron punto final a su relación a principios de este año. Pasaron ya casi dos meses desde que anunciaron su ruptura, cuando ella decidió exponer en redes sociales que no seguía más junto al actor. Ahora, con todo el agua que pasó por debajo del puente, se reencontraron.

Lo cierto es que Flor Vigna ha generado mucho ruido desde que se anunció la separación. Desde que lanzó su nuevo tema Puedo solita, el cual justamente está dirigido hacia su ex, también tuvo un picante cruce con Sabrina Rojas, a quien acusó de ser responsable de la ruptura.

Mucho se habló del dolor que debió atravesar la bailarina en medio de esta separación. Quizá por eso, lo que hizo mucho ruido por estas horas fue el encuentro que tuvo con el actor, según detalló Fernanda Iglesias en la emisión de anoche de LAM.

La panelista reveló detalles de este encuentro cara a cara que volvieron a tener: “Ellos tuvieron un encuentro después de la última vez que se vieron que fue en enero. Cuando se dejaron de ver, él se fue a hacer su obra de teatro y ella a hacer su introspección al Sur”.

Este escenario se terminó dando luego de que Luciano Castro se presente para recoger sus pertenencias: "Este miércoles, Luciano fue a la casa de ella para llevarse sus cosas. Fue un momento terrible", siguió detallando la angelita.

Por otro lado, la periodista confesó haber hablado con Flor Vigna para conocer en detalle todo lo que pasó: "Hablé con Flor hoy y me dijo ‘lloramos mucho. Yo lo quiero mucho a él, pero no estoy para volver’. Parece que él quiere volver. Luciano querría volver, pero ella no. Ella me lo dijo".

Luciano Castro y Flor Vigna se separaron hace ya dos meses.

“Me aclaró que se abrazaron llorando, pero que no se besaron ni nada. Y después de todo ese momento terrible que vivió Flor Vigna, se fue a tatuar”, agregó Fernanda Iglesias sobre esta charla que mantuvo con la bailarina y la situación que vivió.