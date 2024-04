Quién es Alexis Sanzi, el gran amor de la vida de María Becerra

Luego de lo que fueron los espectaculares shows de María Becerra en el estadio Monumental, hubo un mensaje en las redes sociales que sorprendió a todos, el de su ex Alexis Sanzi, de quien se separó en el año 2019.



El joven es creador de contenidos y cuenta con más de un millón y medio de suscriptores en la mencionada plataforma. Allí, se pueden ver sketch y bromas, entre ellas, con María Becerra como protagonista. “Broma a mi novia de Boca en el estadio de River”, se titula una de ellas. Además, hace un año anunció que se dedicaría a la música: lanzó tres canciones, llamadas “Lonely”, “Lamento” y “Volver a caer”.



El enorme amor que hubo entre ellos y el cariño que aún persiste quedaron evidenciados en el sorpresivo ida y vuelta que mantuvieron en la plataforma X (ex Twitter), donde ella se sorprendió al encontrarse con un tuit muy dulce de parte de él.



“Inspiradora es la palabra que te representa. Una piba que nunca perdió su objetivo, nunca se olvidó de nadie. Que siempre se sacrificó en cada cosa que hizo”, comenzó escribiendo Alexis Sanzi en la red social.



“Hoy te miro desde acá abajo junto a nuestros amigos y te abrazo a la distancia, Seguí pisando fuerte. Sos gigante”, completó el posteo en la plataforma X, sorprendieron a todos y cosechando elogios por las dulces palabras que le dedicó a María Becerra.



La cantante, sorprendida y emocionada por lo que estaba leyendo, dado que no muchas veces las relaciones finalizan en los mejores términos, le respondió también de una manera muy cálida y recordando buenos momentos juntos.

Alexis Sanzi y María Becerra.



“Me emocionan tus palabras. Gracias por todo, no sólo a vos, sino a toda tu familia. Jamás voy a olvidarme de que me acogieron como a una hija en su casa”, escribió María Becerra, citando el tuit de Alexis Sanzi.



“Norita me aconsejaba, el medusa me abrazaba cuando lloraba y tu hermana me llevaba a cantar con ella a los bares”, continuó la artista, quien hace unos años, cuando habían terminado la relación, ya había expresado el profundo cariño que permanecería entre ellos. “Nos re queremos y nos tenemos un re aprecio. Él y yo nos llevamos re bien”, comentó en su momento, hace unos años.