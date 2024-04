"Me da gracia haber caído tan bajo": Baby Etchecopar criticó duramente a un famoso programa televisivo

Uno de los programas más vistos de la televisión argentina es Gran Hermano 2023. El reality emitido por Telefe consigue cifras superiores a los 15 puntos de rating y deja atrás a otras propuestas de la pantalla chica. Si bien, el ciclo conducido por Santiago del Moro tiene miles de seguidores, hay personas que no soportan el programa, como Baby Etchecopar.

Este miércoles, en Intrusos se abordó el tema de la violencia que hay en Gran Hermano 2023 y Etchecopar opinó al respecto: "No le echemos la culpa a la televisión de lo qué pasa en la sociedad. La violencia, la droga, es el hambre, es la falta de guita. Lo de 'Gran Hermano' son payasadas que, cuando yo era chico se llamaba 'Titanes en el Ring'".

Juliana Scaglione, alias "Furia", una de las participantes de esta temporada de Gran Hermano.

"Sería darle demasiado valor a los concursantes, el pensar que ellos son el reflejo de toda la sociedad. Serán el reflejo de veinte, treinta, cien personas", continuó el periodista.

"Me da gracia haber caído tan bajo de hablar de 'Furia' o 'Alfa', parece que estamos haciendo el casting en una cárcel. No porque sean delincuentes, sino porque no tienen nombre", lanzó duramente Baby Etchecopar.

Baby habló en un móvil de Intrusos sobre el reality. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

Y concluyó aniquilando al reality y cuestionando su buen rating: "Hablamos de personajes que nadie conoce y los llamamos por un alias. No tienen nombre y apellido. Le dan entidad a quien no la tiene, al año desaparecen. Me da bronca porque mide y ahí si digo ¿qué nos está pasando como sociedad? ¡Es 'Gran Hermano'! ¡Es una pecera!".