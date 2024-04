Nicki Nicole abrió su corazón a dos meses de su ruptura con Peso Pluma

Nicki Nicole y Peso Pluma estuvieron envueltos en varias polémicas. Al inicio de su relación, muchas personas creían que la cantante argentina no estaba enamorada del artista mexicano por algunos de sus comentarios y gestos. Sin embargo, Nicole remarcó cada vez que pudo su amor por el músico.

Con el paso del tiempo, la pareja dejó de recibir tantas críticas, ya que se los veía a ambos muy enamorados. A comienzos de febrero de este año, los tortolitos asistieron a la 66ª edición de los Premios Grammy. Y luego de ese evento, todo se vino abajo.

La artista comunicó su separación en Instagram luego de que el músico le fuera infiel.

Pocos días después de haber estado en la alfombra roja, en las redes sociales empezaron a aparecer imágenes de Peso Pluma junto a otra mujer y Nicole no tardó en expresarse sobre esto.

"El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar. Nicki", escribió Nicki en Instagram, confirmando su ruptura con el cantante mexicano.

La artista habló en LAM sobre su ruptura con Peso Pluma.

A dos meses de su separación, la artista fue entrevistada en un móvil de Los Ángeles de la Mañana (LAM) y cuando le consultaron sobre el fin de su relación con Peso Pluma ella dijo: "Yo le quiero agradecer a la gente, sobre todo a la gente de Argentina por el cariño y por el respeto de siempre". Con esta respuesta, Nicki Nicole evitó nombrar a su expareja.

"Para mí es un placer que la gente esté siempre presente conmigo y a ustedes siempre por el respeto", sumó la cantante.