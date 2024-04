Internaron de urgencia al hijo de Ernestina Pais por una crisis psicomotriz

Ernestina Pais atraviesa por un duro momento familiar y personal. La conductora continúa con su internación por una crisis nerviosa desde el 15 de marzo, y este miércoles se supo que su hijo Benicio también fue internado a causa de una crisis psicomotriz.

"Benicio ingresó el 28 de marzo con una crisis psicomotriz, que es el léxico que manejan los médicos", detalló Fede Flowers en LAM (América).

"Le hicieron todo lo exámenes de laboratorio, orina, tomografía, y automáticamente fue derivado al tercer piso. Desde ese tiempo por lo menos hasta hace un par de horas estaba internado en la clínica CEMIC acompañado de su padre". agregó.

Luego, Yanina Latorre informó que mantuvo comunicación con Ernestina: "Ella está internada y no sabe nada de lo qué pasó con el hijo. Esta en medio de un tratamiento".

Recordemos que en septiembre pasado, Ernestina sufrió heridas tras una fuerte pelea con su hijo Benicio. El incidente comenzó cuando el adolescente llegó a la casa de su madre luego de irse de la casa de su papá porque este le cortó el wifi y una pelea con Ernestina terminó en una violenta situación.

"La Policía llegó al lugar y evaluaron la situación. La señora Pais tenía lesiones leves: moretones en los brazos y algunas mordeduras", señaló el periodista "Pampa" Mónaco en en Bien de Mañana.

"Evidentemente no fue algo chico. El personal de violencia de género entrevistó a Ernestina y ella decidió no iniciar una acción judicial contra el hijo", sumó el apnelista, además de contar que también se hizo presente una ambulancia del SAME.