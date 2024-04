Dante Ortega mostró su rutina de cremas para la piel

Son cada vez más los ejemplos de hombres que realizan rutinas para cuidar su piel a diario. Pese a eso, la mayor parte de los casos que se ven en redes son vinculados a mujeres, por lo que sorprendió ver a Dante Ortega compartiendo con sus fanáticos el skincare que realiza a diario.

Recordemos que Dante Ortega proviene de una constelación familiar muy particular, probablemente única en la industria del entretenimiento. Es el hijo mayor de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, que hoy transita por sus jóvenes 22 años lleno de ilusiones y proyectos.

El heredero de la modelo y el célebre productor televisivo tiene los pies sobre la tierra, consciente de las posibilidades que se le presentan en su recorrido por su linaje, pero con la convicción de forjar su lugar. Por eso no oculta sus mayores sueños profesionales.

Dante compartió su rutina en redes (La Nación)

En una entrevista, extensa, con La Nación, Dante describió sus facetas artísticas, que rondan entre la música, la composición y sobre todo la actuación. Ahí está su norte, su horizonte, su destino. Pretende construirse un espacio en los sets de filmaciones, en las tablas del teatro.

Ortega reveló respecto a sus aspiraciones: "Sí, saqué dos temas, sigo muy creativo, compongo mis canciones... Ahora me metí mucho en la actuación, pero estoy esperando que cuando haga alguna serie o alguna película, si se me da, poder grabar mis canciones, me las quiero pagar yo".

Ortega es activo en redes (La Nación)

Para cerrar, el hijo de Guillermina pretende ahorrar sus propios ingresos para retroalimentarse entre las interpretaciones de guiones y las melodías musicales. “Con los primeros temas, mi viejo me dijo “te puedo dar una mano”, pero me gustaría que mis próximos proyectos, de acá en adelante, salgan de mí, de mi propia economía”, admitió. La cronista le consultó: “¿Qué rama te gusta más, la música o la actuación?”. De ese modo, Dante ahondó en su corazón y sostuvo: “Es un cincuenta y un cincuenta. Con el paso del tiempo me voy a dar cuenta cuál me apasiona más o cuál me brinda más oportunidades”.