Dante Ortega mandó al frente a Guillermina Valdes con un secreto de belleza

Si hay alguien que está pasando un excelente momento personal y sentimental es Guillermina Valdés, a quien se la ve muy feliz por estos días por su romance con Joaquín Furriel. En este marco descontracturado, su hijo Dante la mandó al frente con un secreto de belleza.



Sucede que, hace unos días, la empresaria y actriz compartió un video en su cuenta de Instagram en la que se la puede ver en plena producción antes de una salida (¿Con Joaquín Furriel, tal vez?).



Lo divertido de la publicación de Guillermina Valdés fue cómo su hijo Dante la escrachó y la obligó a confesar un secreto de belleza. “¿Qué tenés puesto en la cabeza, ma?”, le preguntó el joven.



“Para cuando uno se baña y el pelo queda inflado, lo que hago yo es cortar una media en la parte de la bombacha y me lo pongo así, durante 10, 15 minutos, para que se me achate esta parte del pelo. Es una técnica”, explicó Guillermina Valdés.



El tip de belleza que compartió la empresaria sorprendió a sus seguidoras de Instagram, quienes le enviaron muchos mensajes elogiando el cuidado no sólo de su cabello, sino de su piel, por lo cual se muestra esplendida en cada aparición pública.

Dante Ortega y Guillermina Valdés.



Hace unos meses se venía rumoreando acerca del romance entre Guillermina Valdés y Joaquín Furriel, aunque fue hace apenas unas semanas que ambos terminaron blanqueando la relación, que, por lo que parece, viene muy bien.



“Es así como dijo Joaco. Estamos conociéndonos hace unos meses. Es una muy buena persona realmente”, comentó Guillermina Valdés hace unos días cuando ya se había hecho oficial el noviazgo.