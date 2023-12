El hijo mayor de Guillermina Valdés, Dante Ortega, reveló cómo es la verdadera relación con Marcelo Tinelli

Uno de los mitos que rodearon la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, tras más de una década de amor, se centró en una injerencia de una relación insostenible de los hijos de ambos. Una teoría que pululó durante mucho tiempo y que ahora acaba de ser iluminada por Dante Ortega.

El heredero mayor de la modelo y Sebastián Ortega rompió el silencio y explicó públicamente las características de su relación con el conductor del Bailando. Así como describió el tipo de vínculo que intentaron mantener entre todos los componentes de aquella familia ensamblada.

En cuanto a la comunicación con Tinelli, a los rasgos de esa conexión, el joven sostuvo: "La relación con Marcelo yo siempre la sentí muy linda". Y en esa entrevista con el Diario La Nación añadió: “Siempre que me lo cruzo en el gimnasio o a alguno de los hijos, los saludo y les tengo mucho respeto y mucho cariño”.

Guillermina y todos sus hijos.

En lo referido a esa presunción de una escasa empatía con los hijos del animador, Dante describió: “Cuando escuché esas cosas me llamaron mucho la atención porque nunca las sentí así. Si no, no hubiéramos podido pasar tantas Navidades, tantas fiestas juntos, en familia, y tantos años. Yo siempre traté de ser muy amable con los hijos de él”.

Claro que la incógnita se basó en la nula complicidad con los herederos de Marcelo, por lo cual la cronista le consultó los factores que impidieron que se crearan lazos amistosos con Cande, Mica y Francisco. Frente a lo cual, Ortega manifestó: “Porque tenemos edades muy distintas, formas de ser muy distintas”.

La familia ensamblada que tuvieron Marcelo y Valdés.

Y en ese sentido, Dante profundizó en la tipología de esos lazos: “Nunca fuimos muy allegados”. Empero, aclaró con mucha honestidad y madurez que eso no atentó contra la cordialidad de los hijos de Tinelli y Guillermina: “Pero el respeto y el cariño siempre estuvo".