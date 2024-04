¿Se reconciliaron? La amante de Jorge Rojas volvió a publicar un video juntos y estalló todo

Barbie Muriel se mostró nuevamente en redes. Colocó dos videos junto a Jorge Rojas, un posteo reflexivo y diferentes fotos que poco tienen que ver con el que en poco tiempo se convirtió en una de las polémicas del momento dentro del siempre movido mundo del espectáculo argentino.

"¡Hola a todos! ¡Buenas, por aquí viviendo! Les voy a contar algo que me sucedió: una vez tuve miedo a volar, (casi se cae el avión en el que viajaba) No saben lo que fue intentar volver a hacerlo, pasé tiempo viviendo en ese miedo, una cosa tan traumática y difícil", indicó Barbie de movida.

"Hoy veo que fue tan importante que ese hecho me ocurriera, que de no haber transitado eso jamás habría superado ese obstáculo y no me podría haber dado cuenta de que en realidad el miedo era a dejar de hacerlo", sostuvo poco después Muriel.

Uno de los posteos de Muriel

"Hoy puedo desplazarme en libertad. Pude con eso y se los comparto a todos aqui en la sala simplemente para decirles: que a veces las cosas se ven complejas, pero sólo si enfrentamos nuestros más profundos miedos o lo que nos detiene podremos llegar a un mejor lugar", manifestó Barbie poco después.

"No duden que siempre que llega una lección es para traer simplemente: aprendizaje. Con amor, Barbie", cerró Muriel. Además de este texto, la influencer mostró un video en el cual ella filma a Jorge Rojas durmiendo a su lado en un avión. Además, hay otro video en el que se puede ver al propio Rojas en una cama. Eso sí, nunca lo nombró a Rojas (aún no respondió) y los comentarios están cerrados.

Otra de las imágenes publicadas

Es válido destacar que Jorge Rojas es un destacado artista, sin embargo en los últimos días quedó en problemas luego de que Barbie Muriel haya asegurado estar durante dos décadas en una relación con él. Barbie dijo que la historia con Rojas "nunca fue aprobada por mi familia", además de asegurar que Valeria Ojeda los "vio teniendo relaciones".