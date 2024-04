La ex amante de Jorge Rojas contó hace cuántos años que salen y cuándo perdieron un bebé

Escándalo total. Se acaba de activar una polémica impresionante en torno a la figura de Jorge Rojas, tras la decisión de Barbie Muriel de publicar en su Instagram que mantiene una relación de amantes con el cantante, lo que se convirtió en un verdadero cimbronazo.

La joven mendocina se cansó de la clandestinidad, de estar a la sombra del vínculo legal del artista con Valeria Ojeda, madre de dos de sus hijos, y se lanzó a compartir fotos con el salteño de todo tipo de tenor, hasta de una situación muy íntima en la cama.

En definitiva así se iluminó este caso resonante. Ahora, Barbie Muriel profundizó toda su denuncia, esa necesidad de contar su verdad con una extensa entrevista que le brindó a la Revista Gente. En ese diálogo, la modelo, de 37 años, arrojó datos impresionantes, como que su lazo con Rojas comenzó hace más de veinte años.

La amante de Jorge Rojas contó todo.

Sobre la primera vez que conoció a Jorge, Muriel narró: “Fue aquí en Mendoza, en un restaurante. Él estaba en Los Nocheros y hacía un show. Yo estaba con mi familia y ahí nos vimos por primera vez. Fue un flechazo. Yo era muy chica, fue una de mis primeras historias de amor con un hombre”.

Respecto a su rol de amante, Barbie soltó una confesión tremenda, que refiere a que todas las partes estaban al tanto de la relación amorosa, sentimental. “No me siento la otra ni tercera en discordia. Ella (Valeria, su esposa) sabía. Lo de ser una familia es una fachada”, añadió.

En esa entrevista, Muriel describió una información fortísima, dado que aseveró que camina de la mano con Jorge desde hace veintitrés años, nada más y nada menos. Y también reveló el momento exacto en que estuvo embarazada del cantante y lamentablemente sufrió la pérdida.

“El embarazo fue hace cuatro años. Él se había ido y yo en ese momento no sabía que estaba embarazada. Me llevaron de emergencia con una hemorragia interna. Casi me muero”, narró. Así como agregó que las secuelas emocionales fueron tremendas: “Viví dos años de negación, seguido de una fuerte depresión”.

La amante de Jorge Rojas contó que hace 23 años tienen una relación

A la hora de abordar una de las recriminaciones, injustas, que se amontonaron en las redes por su anuncio en Instagram de esta relación clandestina, Barbie refutó: “Yo no necesito el escándalo por la fama, porque vivo rodeada de celebridades. Vivo de esto”.