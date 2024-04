Marina Calabró contó toda la verdad de su separación de Rolando Barbano

Cuando la relación parecía marchar mejor que nunca, Marina Calabró confirmó por estas horas su dolorosa separación de Rolando Barbano. Todo se rompió de un momento a otro, en una historia que se blanqueó a finales del año pasado pero que ya llevaba data desde mediados de 2023. ¿Qué fue lo que sucedió para que se genere este quiebre?

Marina Calabró se mostró muy conmovida, hasta las lágrimas, en un diálogo que sostuvo con Yanina Latorre al oficializar que le puso punto final a este romance. Si bien ambos son compañeros en Lanata sin filtro en Radio Mitre, programa en el que se conocieron, la historia de amor ya no seguirá adelante.

Aquel flechazo que parecía ser tan poderoso y por el cual hasta habían pensado en hacerse un tatuaje hace unos días, quedó en la nada. Las señales fueron muy fuertes, ya que ambos periodistas dejaron de seguirse en Instagram y eso ya era un indicio.

Los detalles se dieron a conocer en el pase radial de El Observador, cuando Marina Calabró comenzó a hablar con Yanina Latorre del quiebre de su noviazgo. Intentó ser muy cuidadosa, aunque lo cierto es que también se la notó demasiado conmovida.

“¿Qué te puedo decir? Mirá, la verdad es que, si me pongo a hablar, lloro. Y la verdad es que no tengo ganas de llorar porque después salgo todos los portales llorando y no está bueno, no es lindo”, comenzó relatando sobre su emoción.

“Lo que pasa es que bueno, si uno empieza a dar señales en redes, viste, es como que es inevitable la pregunta. No quiero llorar”, admitió la hermana de Iliana Calabró, que sabía que en algún momento iba a tener que hacerle frente a esta situación.

La separación de Marina Calabró y Rolando Barbano.

Por su parte, Yanina Latorre le dio todo su apoyo: “Estás muy triste y tenés el maquillaje muy corrido, no te aguantes. Somos humanos. Hay algo que es espantoso que es pasarla mal, tener que laburar en vivo y no poder quedarte en tu casa”.

“¿Vas a contar porqué te separaste? ¿no hay terceros en discordia?¿no se pelearon?”, siguió preguntando la angelita, a lo que Marina Calabró confirmó: “No pasó nada de eso. No quiero hablar ahora”. Luego detalló: “Sería una buena definición decir que no nos entendimos”.

“Lo hubiese resguardado, pero hubo indicios en la radio y en las redes”, siguió relatando la periodista, para luego explicar lo difícil que resultaba salir a dar explicaciones: “No me hago la diva, ni la estrella, pero uno tiene derecho a no hablar. Tampoco hay mucho para hablar”.