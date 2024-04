A horas de separarse de Marina Calabró, Rolando Barbano tomó una jugada decisión con su primer mujer

El romance entre Marina Calabró y Rolando Barbano llegó a su fin durante estas últimas horas. Cuando todo parecía marchar excelente, la pareja decidió separarse sin dar demasiados detalles al respecto. Sin embargo, recientemente se dio a conocer un fuerte dato respecto al periodista especialista en policiales.

“¿Qué te puedo decir? Si me pongo a hablar, lloro y la verdad no tengo ganas de llorar porque después salgo en todos los portales llorando, y no está bueno. No es lindo pero bueno…lo que pasa es que si uno empieza a dar señales en redes entiendo que es inevitable la pregunta”, le dijo Marina Calabró a Yanina Latorre en el pase de El Observador.

“Si querés llorar, llora. Somos humanos y hay algo espantoso que es: pasarla mal y tener que laburar en vivo”, le respondió la angelita, palabras que desataron la angustia de la periodista, quien de inmediato se quebró en vivo y rápidamente se secó las lágrimas.

La panelista de LAM le consultó a su colega cómo es para ella seguir trabajar con Rolando Barbano a pesar de esta ruptura, ya que lo seguirá viendo todos los días en Lanata Sin Filtro, el programa que comparten por Radio Mitre: “Otro día lo hablamos porque ahora tengo que hacer el programa”.

Sin embargo, por estas horas se dio a conocer un inesperado movimiento en redes sociales por parte del periodista. Luego de que los síntomas de ruptura se dieran a conocer justamente por Instagram, ahora se dieron a conocer fuertes detalles.

La periodista Adriana Bravista reveló a través de sus redes que Rolando Barbano dejó de seguir a Marina Calabró en Instagram pero que sí mantiene vínculo en la red social con Micaela Mendelevich, su primera mujer.

Cabe recordar que el periodista de policiales y Micaela Mendelevich tienen dos hijos en común: Nina y Rocco. Ella también es periodista, es licencia en Historia del Arte y ha logrado reinventar su profesión constantemente, pasando por diferentes medios y trabajos que la han proyectado.

Este movimiento en redes sociales llamó la atención. Si bien no seguirse en redes con Marina Calabró puede ser algo común tras la ruptura, lo que a muchos sorprendió fue que Rolando Barbano todavía siga a su ex en Instagram. Sin embargo, los hijos en común pueden ser un nexo. Micaela Mendelevich tiene dos hijos con Rolando Barbano.

Estas versiones podrían descartarse mucho más aún si tenemos en cuenta que Yanina Latorre aseguró que la hermana de Iliana Calabró le juró que no había terceros en discordia ni infidelidades en esta separación. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué esta decisión del periodista siguiendo en redes a su ex?