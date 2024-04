La periodista estrella de LN+ que se mudó de canal

Luego de varios pases importantes y novedades en su grilla, LN+ se despidió de una de sus periodistas más queridas y reconocidas. Hablamos de Eleonora Cole, quien decidió emprender nuevos rumbos y se mudó, al igual que Jonatan Viale, al canal de la competencia: TN.

La noticia la dio el periodista Pablo Montagna en Twitter, al anunciar los cambios que podrán verse en los canales de cable, a partir del 29 de abril. "Desde el lunes, Eleonora Cole se suma a la conducción de Nuestra Tarde (13 a 16 TN) junto a Federico Wiemeyer”, arrancó.

La periodista Eleonora Cole se fue de LN+ y se mudó a TN. Instagram Eleonora Cole.

A la vez, Montagna informó que Eleonora se encargará de tratar los temas políticos del programa de TN, dado que Valeria Sampedro por su parte se mudará de ciclo. “Sampedro, junto a Nacho Otero, también desde el lunes serán dupla en Arriba Argentinos, de 7 a 9 por El Trece".

Estas modificaciones se suman a los enroques de figuras conductoras y equipos que se dieron en las últimas semanas. Entre las más importantes, la baja de Marcelo Bonelli de la conducción de Arriba Argentinos, que quedó al frente de TN Central luego de la partida de Mario Massaccesi, que cambió de rubro y será la cara del reality Cuestión de peso, en El Trece.

Luis Novaresio cuestionó a sus colegas de LN+

A mediados de abril, Luis Novaresio se plantó desde su programa en LN+ y cuestionó a sus colegas. Sin mencionar sus nombres, el periodista señaló que lo que están haciendo en este momento no es informar con sus constantes adulaciones al presidente Javier Milei.

“Contar las cosas que están bien es propaganda”, arrancó Novaresio, muy serio, luego de nuevas arremetidas de Milei contra el ejercicio de la profesión, sin nombrar, pero en clara alusión a la posición de Luis Majul, Eduardo Feinmann, Pablo Rossi y Esteban Trebucq.

Luis Novaresio les puso un freno a sus colegas de La Nación. Captura TV.

En este sentido, Luis Novaresio le dejó una advertencia al político anarcocapitalista sobre lo que le espera: “Los aduladores, los obsecuentes, son los primeros que te traicionan. Porque necesitan adular y ser obsecuentes del que viene. Porque no tienen ningún tipo de afecto o convicción ideológica. Solo están donde el poder está”.

Y profundizó sobre ese punto: “En ese contar las cosas que no están bien siempre hay tensión, que es una tensión momentánea, no algo esencial, ontológico, que te separa de por vida. Pensar distinto es fascinante. Cuando solo hablás con los que piensan igual que vos es altamente probable que no se te caiga una idea”.