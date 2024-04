Allanaron el domicilio de Alfa de Gran Hermano: el escandaloso incidente en el que quedó envuelto

Alfa siguió siendo noticia tras su participación en la edición 2022 de Gran Hermano. El polémico jugador sigue haciendo de las suyas fuera de la casa. En las últimas horas se conoció que protagonizó un verdadero escándalo que derivó en el allanamiento de su domicilio y su detención por algunas horas.

Fue en LAM (América TV) donde contaron detalles de lo sucedido. Según informaron en el programa conducido por Ángel de Brito, el escándalo comenzó cuando el ex participante del reality tuvo una discusión en la vía pública y cometiera un supuesto robo. Esto ocurrió hace un mes, el mismo día en que Walter volvió a ingresar a la casa más famosa del país.

"Hay una denuncia que la calificación legal del hecho es ‘robo’ para Alfa. Esto sucedió hace un mes", contó uno de los periodistas del equipo.

Alfa a bordo de uno de sus autos de alta gama.

"Y que hubo un encontronazo con nuestra cámara. Dijo no saquen este material y expresó: ‘te voy a hacer responsable a vos. Te lo prohíbo’. Te prohíbo que pongas este material", contó de Brito sobre la violenta reacción que tuvo el mediático ante las cámaras de LAM.

"Esto fue hace un mes, la fecha de inicio fue el 25 de marzo. Le robó a una persona unas llaves y en el acto de ese robo empuja a una persona y se da a la fuga. La persona a la que empujó es mujer, quien denuncia a Alfa. No es famosa, hablamos con ella y no quiere salir a dar declaraciones porque tiene miedo, le tiene miedo a lo mediático. No está tranquila por el personaje que es Alfa", agregaron desde el ciclo de chimentos.

La Justicia allanó el domicilio de Alfa por presunto robo

Según el informe policial, la denunciante se hallaba circulando a bordo de su vehículo por la rotonda de Tigre, sitio en Avenida de las Naciones y Montevideo, cuando repentinamente impacta de frente con un vehículo de color gris claro marca BMW. "Es el auto que con el que Alfa se muestra en todos lados", sumaron.

En ese momento, Alfa desciende de su vehículo y le reclama a la mujer haber efectuado una mala maniobra. "La mujer sintió temor por su integridad física y decidió quedarse arriba del vehículo a resguardo y le solicitó que se calmara y que de hacerlo, ella le aportaría la documentación pertinente. Alfa se acercaba cada vez más a su vehículo y ella estaba más atemorizada por lo que pone en marcha el rodado para hacer unos metros y rápidamente irse del lugar. Ella circuló unos mil metros, se detiene nuevamente y decide descender del vehículo. Alfa la persiguió en el auto y la confrontó nuevamente, refiriéndose a viva voz. ‘Te vas a arrepentir’", comentaron en LAM.

Finalmente, Alfa habría tomado por la fuerza las llaves del auto y empujó a la mujer. Luego de esto, regresó a su auto y se dio a la fuga con la llave.