Los dos anuncios de Santiago del Moro que cambiaron el juego en Gran Hermano

Los participantes de Gran Hermano deberán reformular sus estrategias a la hora de nominar en la próxima gala porque las reglas, una vez más, cambiaron. Así lo anunció Santiago del Moro el lunes 22 de abril, en una noche muy movilizada por la noticia de la enfermedad de Furia.

Mientras los jugadores asimilaban las novedades y compartían sus sensaciones en el living de la casa, Santiago apareció en la pantalla con dos sobres, uno rojo y uno dorado, y les dio a elegir por cuál empezar. Entonces, al abrir el rojo, el conductor informó: “Esta semana vuelve el voto negativo”.

“Ah, bueno no era mala", señaló Martín Ku, a lo que Santiago del Moro contestó: “Bueno, según para quién…”. Entonces, avanzó con el dorado: “Y éste…. escuchen… "Este jueves participarán por un viaje a Punta Cana para dos personas, un viaje con quien quieran al paraíso”.

Mientras los hermanitos festejaban a los aplausos, Del Moro explicó: “Toda la casa va a participar. Después, próximamente, va a haber un premio muy importante, que van a definir ustedes si quieren que participen todos o no".

Santiago del Moro informó dos importantes novedades en Gran Hermano. Captura TV.

Y antes de despedirse, el conductor de Gran Hermano les recordó que la gala de nominación se adelantaba para la noche del martes. “Mañana tenemos gala de nominación y prueba del líder a la mañana”, señaló y se fue con una recomendación: “A pensar chicos, no hablen de más, no metan la pata”.

Furia contó en Gran Hermano que tiene leucemia

Luego de muchas especulaciones y preocupación, se supo que Juliana Scaglione padece leucemia. La propia participante se lo contó a sus compañeros al llegar a la casa con los resultados de los estudios. Con la idea de tranquilizarlos, Furia aseguró que "todo está bien" y que tiene "el apto médico".

"Tengo algo que es una ver…, pero que no tengo que hacer tratamiento. Como estoy en el nivel uno, no estoy en el nivel cuatro, puedo seguir estando acá adentro”, dijo Juliana, y aclaró, sin vueltas, su diagnóstico: “Chicos, tengo leucemia”.

"Esto no es un juego, no es una broma, no es nada de eso. No tengo que someterme a tratamiento porque está en etapa uno, así que cada mes debo hacerme análisis de sangre para monitorearlo. Si llega a la etapa tres cerca de los cuarenta años, entonces sí, estamos en problemas", agregó Furia revelando que en el futuro puede cambiar su estado actual.

"También pregunté qué debo hacer y la verdad es que debo llevar un estilo de vida saludable, reducir el consumo de cigarrillos porque conocen los riesgos, ¿qué más? Ya no puedo entrenar como solía hacerlo, lo que significa que no puedo hacer nada", detalló la favorita de Gran Hermano.