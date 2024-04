A menos de un mes de haber anunciado su relación, la novia de un famoso cantante confirmó su ruptura con el músico

Hace menos de un mes, Cristian Castro sorprendió a todos al comunicar en sus redes sociales que se encontraba nuevamente en pareja, luego de su reciente y escandalosa ruptura con Mariela Sánchez. Con unas románticas postales en Instagram (@Cristiancastro), el cantante presentó a Ingrid Wagner, su novia.

"Indescriptible... a Dios gracias por la presencia de mi dulce novia", fueron las palabras que le dedicó el intérprete de Azul a Wagner en aquella publicación.

Una de las imágenes que compartió Castro en aquel entonces.

Sin embargo, su amor duró poco tiempo y, en las últimas horas, Ingrid confesó que se separó del músico. Fue Santiago Sposato, movilero de Los Ángeles de la Mañana (LAM) (@Ssposato), quien compartió los chats con la mujer, donde revela su ruptura con el cantante y los motivos.

"Sí ya no estamos más juntos. ¡¡¡A Cristian lo amo!!! Y siempre recordare todos los lindos momentos de esta relación", contó la actual exnovia de Cristian Castro.

Gossipeame compartió la primicia de Sposato en sus redes. Créditos: captura de pantalla Instagram Gossipeame.

Wagner le contó a cronista de LAM que se separó del cantante. Créditos: captura de pantalla Instagram Ssposato.

Todo indica que la pareja finalizó su relación en buenos términos. Ingrid también dijo: "Estoy segura que me fue fiel. Sólo que no puedo con tanto, es muy difícil estar con alguien así, tan famoso, que viaja muchísimo. No puedo seguirle el ritmo".

Por otro lado, el artista decidió borrar los posteos de Instagram en los que aparecía junto a Wagner. Ella hizo lo mismo.