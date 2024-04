El increíble cambio de vida de Pablo Martínez, el galán de Casi Ángeles que se alejó de la TV

Los años no llegan solos. Traen experiencias, recuerdos, historias de vida, canas y muchas otras cosas más. En algunos casos los cambios son naturales o programados, en otros no tanto, pero lo cierto es que es muy difícil ver a una persona hace 10 o 15 años, verla ahora y que la fisonomía o sus gustos sean parecidos. Prácticamente no hay excepciones a la regla.

Es el caso de Pablo Martínez, galán de Casi Ángeles, una novela que finalizó hace más de una década. Y claro, los cambios son notorios, por lo que sus fanáticas de ese momento no dudaron en volcarse a las redes para manifestarse ante lo visto. El actor, hoy por hoy, tiene una vida totalmente diferente a la que tenía en los lejanos tiempos de su fama.

Si bien Martínez tuvo participaciones en otras series o novelas luego del éxito de Casi Ángeles, la actualidad lo encuentra lejos de los medios de comunicación tradicionales y hasta de las redes. Su presente era una incógnita, pero algunas fotos vistas en las últimas horas pudieron traer certezas sobre la actualidad del galán.

La foto actual de Pablo

Ante la aparición de las fotos en X, las repercusiones no tardaron en llegar. Claro, hubo gente que se sorprendió ante lo visto, mientras que muchas chicas confesaron que estuvieron enamoradas de Martínez en su momento y que no pueden creer su presente. Tampoco faltaron los que afirman haberse sacado fotos con Pablo a la salida del teatro en el que supo trabajar.

Lo cierto es que hoy Pablo tiene 36 y está concentrado de lleno tanto en la música como en la poesía, además de haber publicado tres discos en su canal oficial de Youtube. "El velo de Neptuno", "A los Magos" y "El Laberinto del Poeta" son los nombres de los tres trabajos de un Martínez que no posee redes sociales, pero que utiliza su canal de Youtube para compartir sus trabajos con sus fans.

Otra imagen de Martínez

"Quisiera algún día ser músico y poeta, un digno adepto de la imaginación verdadera. Quisiera dejarme (en)cantar por sus presencias al otro lado de la línea de lluvias en una obra resplandecienteito, y quedara suspendida sobre el abismo turbulento en una burbuja de sueño", dice una parte de la presentación de Martínez en su canal.