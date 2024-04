Ángel de Brito contó quiénes son sus enemigos y con quién tiene juicios

Se sabe que cada vez que Ángel De Brito tiene la oportunidad, no se calla nada. Eso incluye, aunque parezca mentira, a personalidades o empresas con las cuales trabaja. Por eso, siempre es bueno escuchar sus opiniones, ya que suelen tener una sinceridad que rara vez se puede ver o palpar en un ambiente del espectáculo mayormente dominado por las frases políticamente correctas.

En este caso, Ángel estuvo en Polino auténtico, por lo que Marcelo Polino le sacó el jugo preguntándole por todo y por todos. De movida, habló de Laura Ubfal: "Es la mejor, la más informada, pero la más mala del universo".

En otro lapso de la entrevista, se habló de Susana Roccasalvo, a quien le ganó un juicio: "Se enoja sola. Intenté varias veces que tengamos buena relación, pero ella sigue enojada. Yo no…Me hizo juicio y lo recontra perdió 25 veces, por eso está más enojada".

Ángel siempre es picante

Luego, de Brito volvió a sostener que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ya no están en pareja: "El primer cumpleaños de Marcelo, ¿y no lo pasan juntos?". Y también habló sobre Jorge Rial: "Nunca tuve un problema. Le respeto mucho que se banque todas las críticas".

El siempre polémico nombre de Viviana Canosa también se tocó en el mano a mano con Marcelo Polino: "Yo trabajando jamás tuve un problema con Viviana. Trabajamos casi 10 años de corrido, después me rajó, después nos reencontramos, después nos peleamos de vuelta".

El conductor habló de todo

Más tarde, se habló de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: "No me peleo, pienso que no tienen humor", sostuvo Ángel de Brito en relación a los habituales cruces que tiene con los dos mencionados conductores. Por último, Ángel emitió su opinión en relación a Florencia De La V, con quien también suele tener polémicas: "Tiene todas las herramientas como para ser conductora, pero en un momento como que le chifla el cerebro, no sé qué le pasa".