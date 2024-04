Ángel de Brito contó todo sobre el terrible cruce entre Esteban Trebucq y Luis Majul

Pasan los días, pero todavía se sigue hablando de la escandalosa discusión al aire entre Esteban Trebucq y Luis Majul, quienes se sacaron chispas en la radio. Ahora, Ángel de Brito contó todo sobre el terrible cruce entre los conductores.



El día posterior a la discusión, Esteban Trebucq y Luis Majul hicieron las paces. “Evidentemente no decimos cosas inteligentes, porque nunca me llama nadie. Y ahora que revoleo los auriculares, me llama todo el mundo”, reconoció El Pelado ex Crónica.



“Nosotros somos gente intensa y no hay problema con eso. Todo lo que sucede en el laburo, queda en el laburo”, añadió Luis Majul, intentando bajarle el tono a la fuerte polémica mediática que se instaló.



“Vos sos un tipo calentón y yo al cuadrado. Vivimos discutiendo. No lo neguemos. No estamos peleados, tenemos diferencias. Todo el mundo no se lleva bien. Laburamos mucho e intensamente”, sumó Esteban Trebucq.



En LAM hablaron de la reconciliación entre los periodistas el día después del escándalo. “Qué cínico todo”, comentó Yanina Latorre. “Fingieron demencia”, acotó el conductor de América. “Me contaron hoy que ya venían de una pelea en La Nación+”, agregó.

En este marco, Ángel de Brito fue más allá y contó que la cosa no terminó con Esteban Trebucq arrojando los auriculares al escritorio, sino que el escándalo continuó, incluso, en la calle, cuando se estaban yendo de la radio.



“En la puerta de la radio se dijeron de todo. Majul lo corrió. Lo fue a buscar a la camioneta, lo increpó”, detalló Ángel de Brito en LAM, en donde, además, criticó a uno y se puso del lado el otro. “Estuvo mal el pelado”, sentenció.