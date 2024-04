El nuevo grito del afuera que preocupó a Furia en Gran Hermano

Desde hace tiempo que Furia es consciente de su fortaleza en Gran Hermano y del tremendo aguante que tiene de parte de su fandom furioso. Sin embargo, a meses de la final, el tablero está a tiempo de inclinarse a favor de otro participante. Y en la previa a la gala de eliminación, Juliana Scagliones escuchó un nuevo grito del afuera que la dejó recalculando.

Así se lo hizo saber la jugadora más polémica de la casa a Mauro, mientras palpitaban la placa que se definirá por voto positivo y que la enfrentará a Coti, Emmanuel, Darío, Manzana, Paloma, Florencia, Nicolás, Virginia, Zoe y Martín Ku.

Sentados en la galería, tomando mate, Furia y Mauro registraron gritos con megáfono desde el exterior de la casa-estudio de Martínez, clamando por uno participante de Gran Hermano que, casualmente, se salvó de estar en placa por haberse ganado el liderazgo de la semana: Bautista.

“¿Gritaron?”, preguntó Mauro (que también se medirá en placa esta noche), y Furia dijo: “Sí, esto es raro”. Acto seguido, Juliana le contó al chico de Villa Urquiza que en otro momento habían sonado gritos de aguante para el músico uruguayo.

El nuevo grito que escuchó Furia en Gran Hermano. Captura video.

“Decían ´¡Aguante Bautista!´ y ´Bautista te amamos, te queremos´”, relató la preparadora física, y sumó un dato llamativo: la reacción que había tenido Florencia al darse cuenta de que el grito había sido con un megáfono, un detalle que les indica a los chicos que los aullidos son de la producción o falsos.

“Flor me miró y me dijo ´fue el megáfono´y yo no se lo quise decir a Bauti porque me parece que es como decirle que no es verdad. Me parece que se merece que le digan algo copado, a mí no me genera envidia”, aseguró la rapada, que no piensa lo mismo del resto de los hermanitos a la luz de lo que vio: “Yo les miré las caras y dije ´uh…´”.

Bautista recibió gritos de apoyo en Gran Hermano. Instagram Bautista Mascia.

De esta manera, Furia dio a entender que no considera que Bautista sea un rival que la pone en peligro. Sin embargo, hay que destacar que en las últimas semanas el cantante empezó a destaparse y a mostrar su juego. Todavía falta demasiado para que Juliana cante victoria.

El plan siniestro de Furia para sacar a Coti Romero de Gran Hermano

Si bien Furia es la gran candidata a ganar GH 2023, la entrada de Coti Romero puso en peligro su objetivo. Y en una charla en el patio de la casa, Furia y Virginia coincidieron en que es una amenaza. “Es una mujer divina, pendeja, hermosa, todo muy lindo, nos vemos afuera, pero hay que sacarla”, dijo Vir. Coti Romero es la nueva amenaza de Furia en GH.

Y a la hora de plantear estrategias para sacarla de la competencia, Furia señaló varias alternativas para llevarla al límite y que renuncie: “Se me están ocurriendo varias cosas. Ejemplo: sacarle cosas de su cuarto y que no encuentre lo que necesita. Todos los días hacerle alguna maldad, así se pone muy pero muy loquita”, concluyó.