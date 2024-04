Cinthia Fernández contó cuánta plata le pagó Defederico para terminar con sus problemas de ex

Luego de varios años de arduas peleas ante la Justicia, Cinthia Fernández comunicó este jueves la gran noticia de que llegó a un acuerdo legal con su ex, Matías Defederico, por la cuota alimentaria de sus tres hijas -Charis, Bella y Francesca-. Sin dudas, fue una enorme emoción para la mediática.

A través de sus redes sociales, Cinthia Fernández le reveló a sus seguidores que logró firmar el acuerdo económico que desde hace tanto luchaba, para que el padre de las niñas aporte su cuota de alimentos hasta la mayoría de edad de las niñas.

Lo cierto es que, para llegar a esta instancia y luego de tantos años lucharla, Matías Defederico se vio acorralado con la situación y tuvo que proponerle a su expareja llegar a un convenio. Todas las partes estuvieron de acuerdo, pero faltaba lo homologación, que se dio por estas horas.

“Quiero contarles que hoy mi lucha llegó a su fin”, arrancó la panelista para luego soltar frases sobre lo vivido en estos 8 años de lucha constante contra el padre de sus hijas. Además, agradeció el rol de Roberto Castillo, su abogado en la causa.

En su momento se habló de los diferentes montos económicos que estaban en juego, aunque por estas horas se dieron a conocer detalles centrales de la causa, algo que informó el propio abogado de Cinthia Fernández en una entrevista con Infobae.

“Le íbamos a ejecutar 25.000 dólares. A raíz de eso, él planteó que no tenía dinero. Cinthia le pidió el 50 por ciento de la casa en la que vive con sus hijas, producto de la división de bienes de la sociedad conyugal, ya que ella estuvo casada con él, y el otro 50% es de Matías. Como Matías no tiene liquidez, ofreció entregarle su 50% para no tener que pagar alimentos”, relató.

Cinthia Fernández y Matías Defederico llevaban 7 años de batalla legal.

A eso hay que sumar lo que contó la bailarina en su momento, ya que también recibirá 1250 dólares por año. Esto lo reveló cuando Luis Ventura contó que esa cifra era mensual, aunque ella aclaró que era anual: "Una vez al año me pasa Papa Noel".