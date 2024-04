La dolorosa frase de Matías Martin sobre el Indio Solari y la muerte

Hace apenas unas semanas, el Indio Solari volvió al centro de la escena con el lanzamiento de su canción con Wos, titulada “Quemarás”. Sobre la repercusión que tomó el tema, Matías Martin reflexionó sobre el ex líder de Los Redondos y la muerte.



En su programa de Urbana Play, el conductor analizó cómo retrata el mítico cantante su actualidad, alejado completamente de los escenarios por sus problemas de salud, pero sin dejar de hacer música.



“Convertir tu muerte en arte no es para cualquiera. No es para cualquiera hacerlo, ni es para cualquiera hacerlo bien y que salga bien”, comentó Matías Martin sobre el Indio Solari, al tiempo que lo comparó con otra leyenda del rock.



“Lo de David Bowie fue monumental. Lo que hizo, el clip, el disco, saliendo el día de la muerte a propósito, él dejando mails programados para después de su muerte. Me parece muchísimo”, opinó el conductor de Urbana Play.



“Creo que el Indio está siendo muy consciente de su cierre, de su finitud, hace referencias. Cuando se dice: ‘Bueno, son los últimos’ no es que me quiera morir mañana. Es que sos consciente, simplemente”, subrayó Matías Martin.

Matías Martin sorprendió con una dolorosa frase sobre el Indio Solari y la muerte. Foto: @indiosolarioficial.



Asimismo, el conductor habló también de esa dicotomía entre el deseo de disfrutar del tiempo en vida y la resistencia a escuchar o leer que el final está cerca. “Cuando el postulado te obliga a disfrutar, a vivir el presente y un montón de cosas y un montón de frases que están muy a la mano siempre… Y cuando sos consciente de la finitud, como que a la gente no le gusta”, remarcó Matías Martin.



“El mismo que te dice que lo disfrute después no quiere que se lo digas. Y cuando se termina es parte de eso también”, agregó el conductor, quien buscó desdramatizar la evidente consciencia del Indio Solari sobre su muerte en sus últimos trabajos artísticos.