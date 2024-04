Cómo continúa la salud de Jorge Lanata luego de ser internado de urgencia

Este lunes se supo que Jorge Lanata fue internado en la Fundación Favaloro tras sufrir una "dificultad espiratoria". Según se pudo saber horas más tarde, había ingresado al centro de salud el sábado, tras una pequeña neumonía. La internación fue a instancias de su médico personal, quien le recomendó acudir al sanatorio tras sufrir algunos problemas respiratorios.

Este martes, se confirmó que el periodista ya fue dado de alta. Quien se refirió al tema fue su mujer, Elba Marcovecchio: “Me dice que está haciendo los papeles para el alta, que está bien, que ya vuelve a casa, y si por él fuera, mañana ya volvería a trabajar... es más, no sé cómo no hace radio hoy a la noche”, expresó al sitio Teleshow.

Jorge Lanata junto a su mujer Elba Marcovecchio.

Recordemos que la última vez que Lanata fue internado fue hace cinco meses por una neumonía. "Tengo neumonía, me están pasando por vía antibióticos y me tengo que quedar acá hasta que mejore la situación y me pueda ir a casa", relató en esa oportunidad vía telefónica para el programa que conduce por radio Mitre.

Finalmente, en noviembre volvería al aire en su ciclo radial y contó detalles de su recuperación: "Tuve neumonía, entonces estuve unos días internado, y bueno, pasó. Nada grave. Tomé el último antibiótico ayer, así que aquí estoy".