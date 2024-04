Juana Repetto contó cómo baña a sus hijos desde que le cortaron el gas: "Así estamos"

Juana Repetto hace tiempo que está de “mala racha”. Así lo reconoció ella días atrás, luego de un sinfín de problemas que se vienen desatando a su alrededor entre estafas, accidentes, percances y demás desgracias. ¿La última? Se quedó sin gas y, por ende, sin agua caliente para afrontar los meses más fríos del año.

“Hubo una pérdida bastante grande, se rompió un caño de gas de la casa, en la puerta donde está el medidor y la empresa cortó el gas”, explicó Juana Repetto en las últimas horas a su comunidad de seguidoras con quienes comparte todos los pormenores de su día a día y cómo afronta la maternidad.

Al no tener fecha de restablecimiento del servicio, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto pidió consejos de limpieza e higiene para ella y sus hijos, Toribio y Belisario. Sin embargo, más tarde la joven contó que pudo resolver el tema “baño”. Una vez más, apareció su madre, salvadora, para darle una mano.

“Siempre agradezco. No tenemos agua caliente y nos podemos bañar en lo de mi vieja que está cerca. Tengo la bendición de tener aparatos para resolver la comida”, contó la actriz, luego de agradecer los varios consejos de limpieza que le hicieron llegar.

Juana Repetto y sus hijos, Toribio y Belisario. Instagram juana Repetto.

Más tarde, Repetto contó en detalle el drama estructural de la casa que alquila que le rompió todos los esquemas familiares y que se desencadenó cuando se dieron cuenta de que un caño perdía gas.

Los detalles del nuevo drama hogareño de Juana Repetto

“Me tomó dos días encontrar a un gasista matriculado y cuando vino dijo ‘Esto no lo puedo arreglar porque tengo que sacar todas las plantas que hay arriba de este caño´, por lo que llamé a un jardinero, que no vino porque llovió", contó Juana, sumando otra complicación a su relato.

“Dejó de llover, vino el jardinero, y después vino el gasista bajo la lluvia, un santo, un amor y me dijo ‘Yo esto no lo puedo reparar así y vas a tardar un mes en que la empresa de gas te devuelva el servicio. Y así estamos”, cerró Juana, harta pero resignada al nuevo mal momento que atraviesa y que, por ahora, no tiene un final certero.