La hermana de Furia habló de la salud de la jugadora de Gran Hermano

En el mediodía del martes, un comunicado de Santiago del Moro encendió las alarmas al anunciar que Furia deberá salir de la casa de Gran Hermano para realizarse unos estudios médicos. Y hacia la noche, luego de un sinfín de especulaciones y teorías, Coy, la hermana de Juliana Scaglione, se sentó en El Debate para tranquilizar al fandom furioso.

Lo cierto es que, desde que empezaron a circular teorías sobre el estado de salud de Furia, su hermana apareció en las redes para despejar versiones, como la de un posible embarazo, y despotricar contra los periodistas que difunden noticias falsas. En todo momento, Coy aseguró que Juliana estaba muy bien y fuerte, como siempre.

Y horas más tarde, luego de que Santiago del Moro anticipara al aire que sería Furia la encargada de contar lo que quisiera contar sobre un tema tan privado como es su salud, Coy insistió en que lo único que preocupaba a la favorita del reality era la posiblidad de abandonar la competencia para la que se preparó durante años.

“Ella se muere si se tiene que ir del juego”, aseveró Coy en Telefe, tras agradecer a Del Moro y a la producción de Gran Hermano por el cuidado, la delicadeza y la contención con la que estaban tratando el asunto.

La herrmana de Furia pasó por El Debate de GH. Captura TV.

Asimismo, la mujer intentó minimizar el asunto de salud que aqueja a la preparadora física, a quien decidieron realizarle nuevos estudios tras unos valores que le habían dado mal en un control por una infección urinaria que se le manifestó en estos días.

Según ella, no hay motivos reales de preocupación. Una postura que choca con la angustia que Juliana demostró dentro de la casa durante las últimas horas, al contarle a Emmanuel Vich y a Mauro D´Alessio que algo andaba mal en ella.

Furia deberá romper el aislamiento de Gran Hermano.

“¿Por qué está tan preocupada?”, indagó Gastón Trezeguet, y Coy señaló que el problema era el aislamiento. “Yo creo que es por el tiempo, son muchos meses de no tener comunicación con nadie, se debe preocupar por los valores que salieron mal”, dijo.

Asimismo, la hermana de Furia dio a entender que la jugadora no arrastraba nada previo, mientras que la misma Juliana se mostró extremadamente cauta al enterarse de que tenía “algo en la sangre”, básicamente, por sus antecedentes familiares.

Qué dijo Furia en el confesionario de Gran Hermano

“El título es ‘cuidar mi salud’, básicamente. No quiero asustar ni a mi familia, ni a los furiosos, ni nada. Salió algo mal en un estudio y hay que corroborar. Puede ser una cosa muy tranqui a algo que no”, dijo Juliana Scaglione al hablar con Santiago del Moro en privado.

“Lo que me dijo la médica es que no me asuste, que no me preocupe, que todo tiene solución. Sí me preocupa porque es un tema de la sangre, y yo ya tengo un currículum familiar, mis papás fallecieron y demás, por ese lado me preocupo”, indicó la jugadora con más apoyo del reality. Furia habló con Santiago del Moro en el confesionario.

Y cuando Del Moro le preguntó cómo quería contar su salida al resto de los hermanitos, Furia eligió jugar: “La idea es como decirles que yo misma voy a abandonar la casa por salud, así que me van a ver irme no ahora, pero seguramente mañana. Ya todos saben que estoy haciendo ayuno, que corté la comida. Sé que capaz no es gracioso joder con la salud, pero sí va a ser gracioso para mí ver sus caras”.