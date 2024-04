Candelaria Tinelli preocupó al compartir un alarmante posteo: "Estoy sin fuerzas"

Candelaria Tinelli despertó preocupación entre sus millones de seguidores luego de compartir en sus redes sociales un alarmante mensaje sobre su salud. La influencer destacó sentir extraños síntomas que la tienen inquieta.

"No sé qué me está pasando que todo el día me siento sin fuerza, cansada, débil y hasta algo mareada", comenzó expresando. "No es lo que creen, eh", aclaró la hija del conductor para evitar rumores de embarazo.

"Siguiendo los consejos de mi doctor amigo, sol de espalda, donde hay más receptores de vitamina D. Y algunos suplementos naturales que ya mostraré", concluyó.

Recordemos que no es la primera vez que Cande habla sobre su salud. El año pasado había sufrido una recaída de un trastorno alimenticio. "Sólo quiero aclarar que tengo una recaída en mi bulimia, estoy pasando por un momento choto. Por eso estoy así. A mí, que sufro esto hace años, ya no me duelen estos comentarios porque estoy acostumbrada", comentó en sus redes.