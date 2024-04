El meme de Morena Rial que es furor en las redes sociales

Siempre, prácticamente todos los días, Morena Rial es noticia. Incluso cuando ella no hace nada para serlo. En las últimas horas, los usuarios de WhatsApp comenzaron a hacer circular por redes que la aplicación de mensajería instantánea actualizó los emojis y que una de las nuevas versiones tendría un cierto parecido con la hija de Jorge.

Se trata de una carita tierna que imitaría el gesto que hizo More en una famosa nota con LAM (América) en la que dijo textualmente: “Que lo demuestre”. “Que ternurita, es igual”, “Que no se entere porque va a pedir derechos de autor”, “Ay Dios, lo amoooo”, “Yo no lo encuentro, voy a llorar”, fueron algunas de las frases lanzadas por usuarios en X, que incluso muestran una comparación entre la carita y la hija de Jorge.

Recordemos que, recientemente, Morena Rial le ofreció una nota a Socios del Espectáculo luego de confirmar su embarazo. En esa entrevista mano a mano, reveló si consiguió dónde vivir, mientras que padre, Jorge Rial, también habló sobre la polémica de la vivienda y la relación que actualmente tiene con su hija.

La gente en las redes detectó el parecido

"¿Te consiguió tu papá un lugar para vivir hoy acá?", fue la pregunta a More, quien respondió sin dudar: "No, todavía no. La verdad que no estoy en eso ahora". Por otro lado, Jorge indicó: "Eso es un tema que solucionaremos entre nosotros, no es para hablarlo públicamente".

Además, el famoso conductor afirmó: "Nadie tiene obligación de nada, sí tenemos responsabilidades, no obligaciones, eso es lo único. Pero ojalá que tenga un muy buen embarazo, lo que quiero es que esté bien ella". Por último, Jorge habló sobre la relación que actualmente tiene con su hija: "Tenemos una cercanía con límites y responsabilidad, que me parece bien, se están curando un montón de heridas".

La hija de Jorge siempre es noticia

Previamente, Morena Rial (que también es madre de Francesco), eligió al padrino del bebé que espera con su nuevo novio boxeador y lo anunció en redes. De acuerdo al posteo de Instagram, Alejandro Cipolla, su abogado, será el padrino. Ambos posaron en las stories junto a la leyenda: "Al final soy el padrino. ¡Ti amamos!”. La esclarecedora frase no deja lugar a ninguna duda en relación a la persona que será el padrino del segundo hijo de More.