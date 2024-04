Morena Rial contó por qué Jorge no le consiguió lugar para vivir mientras está embarazada

Morena Rial le ofreció una nota a Socios del Espectáculo luego de confirmar su embarazo. En esa entrevista mano a mano, reveló si consiguió dónde vivir, mientras que padre, Jorge Rial, también habló sobre la polémica de la vivienda y la relación que actualmente tiene con su hija.

"¿Te consiguió tu papá un lugar para vivir hoy acá?", fue la pregunta a More, quien respondió sin dudar: "No, todavía no. La verdad que no estoy en eso ahora". Por otro lado, Jorge indicó: "Eso es un tema que solucionaremos entre nosotros, no es para hablarlo públicamente".

Además, el famoso conductor afirmó: "Nadie tiene obligación de nada, sí tenemos responsabilidades, no obligaciones, eso es lo único. Pero ojalá que tenga un muy buen embarazo, lo que quiero es que esté bien ella".



More junto al padrino de su futuro hijo



Por último, Jorge habló sobre la relación que actualmente tiene con su hija: "Tenemos una cercanía con límites y responsabilidad, que me parece bien, se están curando un montón de heridas".

Recordemos que, poco después de conocerse la noticia de su embarazo, Morena Rial (que también es madre de Francesco), eligió al padrino del bebé que espera con su nuevo novio boxeador y lo anunció en redes. De acuerdo al posteo de Instagram, Alejandro Cipolla, su abogado, será el padrino. Ambos posaron en las stories junto a la leyenda: "Al final soy el padrino. ¡Ti amamos!”. La esclarecedora frase no deja lugar a ninguna duda en relación a la persona que será el padrino del segundo hijo de More.



La hija de Jorge habló sobre su vivienda

Dueña de una agitada y más que controvertida vida social, es válido destacar que este segundo embarazo de Morena dio inicio a algunos conflictos, como con su padrino, Luis Ventura, con quien mantenía una excelente relación. La primicia del periodista la hizo enojar. Según Morena Rial, en diálogo con algunos paparazzi, el periodista de América fue imprudente y apresurado al no aguardar que se cumplan los tres meses de embarazo para hacer pública la noticia. “Todo el mundo sabía”, aclaró luego.