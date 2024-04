Luis Ventura apuntó contra Morena Rial y realizó una tremenda declaración

Luis Ventura confirmó la semana pasada el embarazo de Morena Rial. "Me animo a decirlo porque en las últimas horas confirmé que también está notificada su familia, es algo consistente. A mí me pone contento", informó el periodista el pasado jueves.

Tras las repercusiones de la noticia, fue la propia hija de Jorge Rial quien se mostró furiosa con el periodista. "Un infeliz vino a confirmar las cosas que no tiene por qué confirmar, gente que no tiene por qué me respetó y él que tendría que haberlo hecho no me respetó", expresó durante un móvil con Socios del Espectáculo (El Trece).

"Es un pelotud* acelerado que por un minuto de fama lo hizo o porque no tenía ninguna noticia tiró esa bomba. No tiene por qué, yo no estoy ni si quiera de tres meses", agregó.

Tras estas declaraciones de la mediática, Ventura le respondió en charla con el ciclo Mañanísima (El Trece). "Ante todo, yo no voy a salir a confrontar con alguien a quien quiero tanto, alguien que tiene la edad de mis hijos mayores", comenzó expresando el periodista.

"Si se enojó le pido disculpas. No creo haber cometido ningún pecado en todo esto. Ustedes saben mejor que ninguno que se estuvo negociando comercialmente la información con producciones de ese canal. Hablen con la producción", continuó Ventura.

Morena Rial

"Yo lo digo porque en la producción de A la Tarde, yo tengo un perro de presa que es Natalia Palmeiro, y me decía: ´Lo sabe todo el mundo, lo saben todos. Nos llaman para preguntarnos, que vos no hablas.. Que esto, que lo otro’. Entonces dije: ´Bueno, ya debe ser hasta moneda corriente’", agregó.

“"Es más. Tengo entendido que hasta el propio abogado (Alejandro Cipolla) llamaba proponiendo justamente la presencia de Morena para confirmar esto. No quiero ampliar el arco de esta historia. Soy responsable. No me muevo un milímetro de lo que dije. No lo hice con mala leche, todo lo contrario", concluyó Ventura.