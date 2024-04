Muni contó cómo la ayudó Diego Topa para su nuevo programa infantil de El Trece

Mariana Seligmann, más conocida como Muni, está arrancando un nuevo proyecto. Es que se viene Soy Muni (sábados 9.15 y domingos 9.30 por eltrece) y en ese nuevo proyecto volverá a entretener a los más peques. Es cierto que no estará Diego Topa en este proyecto, pero más allá de su ausencia física, será importante.

"Ahora estoy en la etapa de la conductora infantil. Me gusta hacer todo por etapas. Claramente soy una artista a la que le gusta explorar un montón de océanos, pero cuando hago algo me gusta meterme de lleno en eso, estoy con esto y se viene para rato. Tenemos muchas sorpresas", sostuvo Muni a modo de adelanto de lo que se viene en diálogo con Ciudad.

"Hay cosas, magias que suceden y duplas que pasa o no pasa. Y eso me pasa un poco con Diego. De hecho, vengo de estar de vacaciones con él en Disney con nuestras familias, nuestras hijas que comparten muchísimo. Siempre digo que Topa es un segundo marido para mí", indicó la conductora a la hora de hablar de la importancia de Topa en su vida.



Se viene el programa de Muni

"Nos ayudamos mucho. De hecho, él me ayudó mucho a armar este proyecto. También Hugo Rodríguez, Alejandro Stoessel, Aquiles, entre todos armamos un proyecto que nos gustara para sacarlo al aire. Ya no me manejo sola o por productos que me llamen por que sí, sin que laburo con amigos", sostuvo Muni al ser consultada sobre si Diego es parte de lo que se viene.

Sobre si Topa participará, Mariana dijo: "Yo creo que sí. Tenemos algo ahí… Si siguen las redes de eltrece, y a mí en @soymuni, subimos un lindo reel donde se muestran varios personajes y son todos amigos míos. Porque me gusta trabajar con amigos".



Muni junto a Topa

Por último, Muni comenzó a palpitar lo que le ofrecerá el programa a la gente que lo siga fin de semana tras fin de semana a través de la pantalla de eltrece: "Hay canciones, coreografías, juegos, sketchs, mucho humor para que los chicos puedan aprenden a través de situaciones".